Após o jogo entre Holanda e Argélia, Pierre van Hooijdonk foi severo em sua avaliação sobre Jorrel Hato. Segundo o analista da NOS, o lateral-esquerdo que entrou no segundo tempo deveria ter percebido que Anis Hadj Moussa, o autor do gol da vitória, iria cortar para dentro vindo da direita.

“É claro que já vimos isso muitas vezes na Holanda”, analisa Van Hooijdonk sobre o belo gol de 0 a 1 de Hadj Moussa nos minutos finais. “Só que Jorrel Hato, que mora em Londres, provavelmente assiste pouco ao futebol holandês.”

“Um único movimento corporal e Hato praticamente se desequilibra. Enquanto você sabe que Hadj Moussa vai para a perna esquerda. E, pelo que me importa, ele pode ir por fora, para um cruzamento. Mas se você deixa isso acontecer, então não se preparou bem para enfrentar o jogador que está marcando”, observa o ex-atacante, surpreso, dirigindo-se a Hato.

Van Hooijdonk continua: “E Hato deveria saber que, se ele entrasse em campo e Hadj Moussa entrasse, isso se tornaria uma disputa. Então você não está bem preparado”, reitera mais uma vez o observador da seleção holandesa.

Hato entrou em campo no início do segundo tempo. O zagueiro do Chelsea assumiu a posição de lateral-esquerdo no lugar de Micky van de Ven, que parece ser a primeira opção de vista à Copa do Mundo.

A seleção holandesa parecia que iria sair com um empate na partida de despedida no De Kuip. O substituto Hadj Moussa tinha outros planos e fez os torcedores fanáticos da Argélia comemorarem aos 86 minutos.