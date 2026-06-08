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Pierre van HooijdonkNOS
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Van Hooijdonk critica duramente o craque da Seleção Holandesa após uma entrevista extremamente fraca

Holanda x Uzbequistão
Holanda
Uzbequistão
Amistosos
V. van Dijk

A seleção holandesa conquistou na noite de segunda-feira uma vitória apertada sobre o Uzbequistão no último amistoso antes da Copa do Mundo. Graças a dois pênaltis convertidos por Cody Gakpo, a equipe de Ronald Koeman venceu por 2 a 1, mas, após o jogo, o que mais se comentou foi o desempenho decepcionante da Oranje. Pierre van Hooijdonk não poupa o capitão Virgil van Dijk.

Van Dijk tenta, após o jogo, encarar a vitória de forma positiva. O zagueiro viu bons momentos no jogo da Oranje, mas reconhece à NOS que o nível caiu após o intervalo. “Criamos momentos muito bons no primeiro tempo. No final, em algumas fases fica difícil e às vezes é preciso segurar a bola por mais tempo. No geral, vencemos e isso é o mais importante”, diz o capitão.

Van Dijk também olha para a Copa do Mundo e enfatizou que a Holanda ainda precisa se acostumar com as condições nos Estados Unidos. “Dá para ver que precisamos nos acostumar com as condições. Também com o campo. É um processo ao qual precisamos nos adaptar rapidamente. Hoje foi um bom passo nesse sentido.”

Essas palavras, no entanto, não encontram muita compreensão por parte de Van Hooijdonk. O analista da NOS acha que Van Dijk deve avaliar o desempenho da Oranje de forma muito mais crítica. Segundo ele, a vitória não é motivo para satisfação.

“Acho que Van Dijk é um capitão fantástico e um jogador fantástico, mas também há momentos em que, como capitão, você tem o papel de simplesmente chamar um desempenho ruim de desempenho ruim”, afirmou Van Hooijdonk.

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Segundo Van Hooijdonk, a Seleção Holandesa mostrou muito pouco contra um adversário do calibre do Uzbequistão. O fato de a Holanda ter precisado, no fim das contas, de dois pênaltis para vencer diz, segundo ele, o suficiente sobre o estado da equipe pouco antes do início da Copa do Mundo.

“Se você precisa de dois pênaltis contra este Uzbequistão, então há algo errado. É claro que todos estão certos ao dizer que muitas chances foram perdidas e que isso é um problema enorme no momento. Mas, além disso, houve muitos erros e muitos passes ruins”, afirma ele, de forma crítica.

Van Hooijdonk destaca ainda o fato de que a seleção holandesa também poderia ter sofrido um pênalti e que a equipe perdeu totalmente o controle após o cartão vermelho de Guus Til. “Acho que, como capitão, você tem o direito de fazer uma observação crítica.”

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