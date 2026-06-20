Van Hecke: “É preciso sempre ter cuidado ao fazer essa afirmação, mas estou pensando em dar um pouco de dinheiro a eles”

Jan Paul van Hecke está pensando em apoiar financeiramente seu primeiro clube amador, o VV Arnemuiden, após sua transferência milionária para o Tottenham Hotspur. O zagueiro holandês trocou o Brighton & Hove Albion pelo clube londrino nesta semana por um valor de cerca de sessenta milhões de euros, mas constatou, para seu pesar, que o Arnemuiden está fora da distribuição das taxas de formação.
Van Hecke falou sobre isso na sexta-feira, durante a coletiva de imprensa que antecedeu a partida da Seleção Holandesa contra a Suécia na Copa do Mundo. O zagueiro está feliz que vários clubes de sua trajetória de formação estejam, de fato, se beneficiando da transferência.
O maior beneficiário financeiro na Holanda é o NAC Breda. O clube negociou, na venda de Van Hecke ao Brighton em 2020, uma porcentagem sobre futuras vendas, o que, segundo informações, fará com que a transferência para o Tottenham renda mais 4,5 milhões de euros.
O VV Goes e o JVOZ também receberão quantias consideráveis. O Goes pode contar com cerca de 300.000 euros, enquanto o JVOZ pode receber até cerca de 1,2 milhão de euros graças à taxa de formação.
“Sim, isso é muito bom para os meus dois clubes. Na base, joguei pelo JVOZ. Lá, joguei por seis anos, se não me engano. Eles vão receber uma quantia muito boa. No VV Goes, no futebol amador, também joguei. Eles também vão receber uma quantia muito boa”, conta Van Hecke.
“É uma pena que a minha cidade natal, Arnemuiden, tenha ficado dois anos aquém do necessário e, por isso, não receba nada. Mas esses clubes ficarão muito felizes e merecem mesmo.”
Van Hecke está pensando em apoiar pessoalmente seu antigo clube, que ficou de fora. “Estou pensando em dar uma ajuda para o Arnemuiden, mas com esse tipo de declaração é preciso sempre ter cuidado.”