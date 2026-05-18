Van Hanegem tira uma conclusão contundente sobre o Ajax após perder a quarta colocação

Willem van Hanegem considera Anthony Correia (Telstar), que está de partida para o FC Utrecht, o melhor treinador da última temporada. Além disso, “De Kromme” mostra-se bastante crítico em relação ao Ajax e a algumas declarações do técnico Oscar García.

“O Ajax continua causando a mesma impressão do início da temporada”, suspira Van Hanegem em sua coluna de segunda-feira no Algemeen Dagblad. “Ainda tenho que ver como o Ajax se sai na quinta-feira em Volendam contra o FC Groningen.”

O ex-meio-campista e técnico se refere às eliminatórias para as competições europeias, nas quais o Ajax recebe o Groningen no Kras Stadion, em Volendam. “Não que eu esteja tão impressionado com o FC Groningen, de forma alguma. Mas o Ajax simplesmente não está arrasando com os adversários.”

Uma conclusão dura de Van Hanegem, que, segundo o colunista, ainda não foi tirada pelo técnico do Ajax. “Ele deu a impressão em entrevistas, na véspera da última partida do campeonato, de que as coisas não foram tão mal assim sob sua liderança. E ele já previu que o Ajax será campeão.”

O técnico aposentado não vê o PSV sendo simplesmente destronado pelo Ajax, o quinto colocado. “Mas seria bom se ele ainda conseguisse levar o time à Conference League. Para subir um pouco na Europa, precisamos de pontos, e o Ajax normalmente deveria ganhar mais partidas do que perder na Conference League. Isso nos ajudaria como país do futebol.”

A declaração do técnico espanhol de que o Ajax será campeão na próxima temporada é vista com desconfiança por Van Hanegem. “Isso deve significar que ele não será mais técnico lá na próxima temporada. Senão, você não diria isso, porque então eles vão ficar repetindo isso na sua cara a toda hora na próxima temporada se as coisas não derem certo.”

Segundo a ESPN, apesar de tudo, García continua sendo um candidato ao cargo de técnico do Ajax para a próxima temporada. O diretor técnico Jordi Cruijff tem várias opções, incluindo o técnico do Girona, Míchel.