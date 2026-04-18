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Rian Rosendaal

Traduzido por

Van Hanegem repudia a “horrível ESPN” e faz referência à eliminação do Ajax na Europa

Feyenoord
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Willem van Hanegem critica, em entrevista ao site 1908.nl, a mídia holandesa. O ex-técnico do Feyenoord, entre outros clubes, condena o que chama de “propaganda sensacionalista” e dá imediatamente um exemplo de um veículo de comunicação.

Van Hanegem às vezes se irrita com o sentimento negativo em torno do Feyenoord e de Robin van Persie. “Eles mesmos criaram isso. Não é muito inteligente”, suspira De Kromme, que ao mesmo tempo se repugna com a parcialidade de alguns meios de comunicação.

“A ESPN, por exemplo, eu também acho horrível. Nas notícias, eles detestam o AZ, preste atenção. Sempre. Esta semana também foi sobre o AZ.” O técnico Leeroy Echteld foi duramente criticado por escalar um time reserva contra o Shakhtar Donetsk nas quartas de final da Conference League. O técnico do AZ fez isso porque, na sua opinião, a final da Eurojackpot KNVB Beker é mais importante.

Van Hanegem faz referência à temporada passada, quando o então técnico do Ajax, Francesco Farioli, escalou um time reserva nas oitavas de final da Liga Europa contra o Eintracht Frankfurt. O Ajax perdeu por 4 a 1 e foi eliminado após a derrota por 1 a 2 em casa.

“Você ainda se lembra que o Ajax teve que jogar contra um time de baixa qualidade do exterior no ano passado e também deixou cinco jogadores em casa? Agora eles só ficam reclamando do AZ”, resmunga Van Hanegem, indignado.

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“No Feyenoord é a mesma coisa, eles sempre pegam no Feyenoord também. São todos uns caras assustadores. Não suporto isso”, conclui Van Hanegem sua reclamação sobre a mídia na Holanda.

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