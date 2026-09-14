Van Hanegem defende o retorno de um velho conhecido ao Feyenoord

Willem van Hanegem foi crítico ao goleiro do Feyenoord, Tjark Ernst, no podcast Willem & Wessel. O ex-jogador e ex-treinador do clube de Roterdã defende, nesse contexto, o retorno de um velho conhecido.

Van Hanegem viu Ernst falhar algumas vezes na semana passada durante a derrota por 5 a 1 para o FC Barcelona na Liga dos Campeões. "Não é tudo culpa dele. Mas vários gols, sim. Tenho a sensação de que ele faz sempre um pouco menos do que precisa, caso contrário talvez defendesse."

O treinador aposentado aponta um nome conhecido como possível substituto de Ernst. "Não dá para trazer o Bijlow de volta? Seria legal. Você sabe de uma coisa: ele é um homem do Feyenoord. Então por que não? Você tem de garantir que tenha muitos verdadeiros homens do Feyenoord no seu time. Isso é o mais bonito de tudo."

Bijlow trocou o Feyenoord pelo Genoa, da Itália, em janeiro. No último sábado, o goleiro holandês esteve sob as traves no jogo em casa contra o Frosinone, que saiu com um empate por 1 a 1.

Van Hanegem está feliz com a vitória por 7 a 0 sobre o PEC Zwolle no domingo. De Kromme, porém, faz de imediato uma ressalva crítica. "Se agora a gente voltar a gritar apenas o quanto foi bom, na semana que vem vai levar outra pancada. Nada de comemorar cedo demais, isso faz parte do Feyenoord."

O observador do Feyenoord está especialmente feliz por Jivayno Zinhagel, que marcou após o intervalo em Zwolle. "Mais um garoto jovem, isso me faz bem. Não estou dizendo que ele foi maravilhoso de cara. Mas aquele gol, foi uma grande bola. Como ele é um homem do Feyenoord, vou dizer que foi de propósito."

"É absurdo que, na semana passada, do outro lado, outro garoto de dezessete anos também tenha feito um gol desses. Seria legal se eles continuassem assim", diz Van Hanegem, referindo-se a Jerayno Schaken, que marcou fora de casa contra o NEC.