Van Gaal revela que Liverpool deu "chapéu" no Man United por Sadio Mané

Treinador holandês afirmou que queria levar Mané ao Old Trafford, mas o atacante mudou de ideia na última hora

Em julho de 2016, o Liverpool anunciou a contratação do, até então, pouco badalado Sadio Mané, do Southampton. A transferência se provou ser uma das mais importantes dos Reds nos últimos anos, mas tudo poderia ter sido diferente se não fosse uma ligação telefônica de Jürgen Klopp.

O atacante senegalês vinha de boas temporadas nos Saints e se tornara alvo dos grandes times da Premier League.

À época, um dos principais interessados era o Manchester United, que tinha Louis Van Gaal como técnico. Em entrevista recente ao jornal holandês NOS, o treinador confessou que "realmente queria contratar" Mané.

"Sadio Mané é o verdadeiro atleta que joga pelo time e por esse motivo eu realmente queria contratá-lo [no Manchester United]. Esses são jogadores difíceis de jogar contra", declarou o técnico da seleção holandesa.

Há algum tempo, Sadio Mané já tinha falado sobre essa situação e deu detalhes de como esteve muito perto de vestir a camisa dos Diabos Vermelhos.

"Eu tive o contrato ali [no Manchester United]. Já estava tudo acertado, mas, ao invés disso, eu pensei: 'Não. Eu quero ir para o Liverpool'. Eu fui convencido a ir pelo projeto do Klopp. Eu ainda me lembro da primeira ligação que recebi dele. Ele disse: 'Nós temos um grande projeto no Liverpool e eu quero que você faça parte dele'", explicou Mané.

Ao final da última temporada, Mané deixou o Liverpool e se transferiu para o Bayern de Munique. Seu começo na Bundesliga é bom: em 11 jogos disputados na temporada, ele balançou as redes cinco vezes.

Mané é o principal jogador da seleção de Senegal, que vai disputar a Copa do Mundo pelo Grupo A, que tem Qatar, Equador e Holanda, seleção comandada por Louis van Gaal.