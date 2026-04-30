Van Gaal impediu a transferência para o Ajax no último momento: “Minha saída estava realmente muito próxima”

No verão passado, Sean Steur estava prestes a deixar o Ajax temporariamente para uma aventura no FC Volendam, mas a transferência acabou não se concretizando no último momento. O meio-campista de 18 anos viu o empréstimo ir por água abaixo após a intervenção de Louis van Gaal. O consultor do Conselho Fiscal decidiu que a saída não era uma boa ideia.

Steur, inicialmente, era a favor de uma transferência temporária para ganhar mais tempo de jogo. Sob o comando do técnico John Heitinga, suas perspectivas na equipe principal pareciam limitadas, o que tornava um empréstimo atraente. O FC Volendam se manifestou e o acordo parecia apenas uma formalidade.

A transferência estava tão avançada que as fotos habituais já haviam sido tiradas. Naquele momento, nada parecia mais impedir uma transferência temporária. No entanto, houve uma reviravolta repentina quando Van Gaal interveio na situação.

Em entrevista à Voetbal International, Steur relembra esse período. “Estava realmente muito perto de eu ser emprestado”, conta ele. “O FC Volendam é um ótimo clube e fico feliz que eles tenham boas chances de permanecer na primeira divisão, isso seria ótimo.”

O meio-campista ressalta, no entanto, que no fim das contas tudo acabou dando certo para ele. Ele ainda teve oportunidades no Ajax e continuou a se desenvolver dentro do clube. Por isso, ele relembra sem arrependimento o fato de ter perdido a transferência.

O momento em que Van Gaal se dirigiu pessoalmente a ele foi especialmente marcante. O experiente técnico assistiu a um treino durante a pré-temporada e, em seguida, procurou conversar com Steur. “Ele me disse: ‘Comigo, você sempre jogaria’”, lembra Steur. “Achei isso um elogio muito bonito, vindo, é claro, de um grande nome do futebol.”

Após a demissão de Heitinga, Steur foi convocado por Fred Grim para o elenco da equipe principal. Até o momento, ele já disputou 21 partidas oficiais pelo Ajax 1 e marcou seu primeiro gol pelo clube no clássico contra o Feyenoord (1 a 1).