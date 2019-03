Van Gaal "explica" aposentadoria: "Minha mulher também tem direito a uma vida comigo"

Treinador estava sem clube desde saída do Manchester United e recusou treinar o Feyenoord

Depois de quase 25 anos de carreira, Louis van Gaal confirmou de maneira oficial que está aposentado, apesar de estar sem clube desde meados de 2016, quando saiu do Manchester United. Como justificativa, ele utilizou a alegria da esposa, Fernanda Obbes.

"Assim como os jogadores, minha mulher também tem direito a uma vida comigo. E, posso dizer que ela está muito feliz com a minha decisão", confirmou van Gaal em entrevista ao programa holandês VTBL.

O holandês, que também acumulou passagens por Ajax, Barcelona, AZ Alkmaar, Bayern de Munique, detalhou o esforço de sua cônjuge para conviver com a vida profissional do técnico.

"Eu parei. Minha mulher parou de trabalhar desde os 22 anos para me acompanhar nos meus trabalhos no exterior. Eu já disse a ela que me aposentaria aos 55 anos e estou com 65. Não posso mais continuar", concluiu o ex-técnico.

Louis van Gaal conquistou 20 títulos ao longo de sua jornada, dentre eles o tricampeonato da Eredivise, uma Champions League e um Mundial de Clubes com o Ajax, além de duas La Ligas com o Barcelona e uma Bundesliga com o Bayern.