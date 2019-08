Van Gaal critica trabalhos de Guardiola no City e Bayern de Munique

Em entrevista à France Football, Van Gaal reivindicou uma vitória de Guardiola com o City na Champions League

Louis van Gaal foi crítico ao sucesso de Pep Guardiola como treinador em entrevista à France Football. O holandês relembrou que apesar da carreira vitoriosa de Guardiola, o atual comandante do ainda não venceu a sob o comando da equipe inglesa e nem o de Munique onde o espanhol permaneceu à frente de 2013 até 2016. Guardiola, vale lembrar, ergueu o título da Champions em 2008–09, 2010–11, com o .

"Ganhar a Premier League pela segunda vez é fantástico. Guardiola venceu tudo o que pode ser ganho na , mas o nível mais alto é a Champions League e nem com o City e com o Bayern ele venceu", explicou Van Gaal, que chegou a treinar Guardiola no Barcelona.

Ex-técnico de futebol, Van Gaal aproveitou a ocasião para criticar o zelo, segundo ele, excessivo de Guardiola sobre o esquema tático diante do time, o que resultaria em pouca atenção ao adversário. Van Gaal também atribuiu a hipótese a Ten Hag, técnico do .

"Você tem que respeitar o seu adversário. É a consequência de estar muito preocupado com a forma como o seu time joga e não o seu adversário. Guardiola e Ten Hag têm equipes de alta qualidade em comparação com seus rivais nacionais, mas isso não se aplica à Champions League", disse.

A respeito de Ten Hag, Van Gaal atribuiu a eliminação nas semifinais da Champions 2018-20 a falta de adaptação do comandante do Ajax ao adversário, o : "Quando o Ajax realiza mudanças em vários jogos, eu não sabia como antecipar quem seria, mesmo que isso acontecesse bem de perto".