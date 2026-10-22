O veterano técnico holandês Louis van Gaal criticou duramente a União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) e o novo formato da Liga dos Campeões, que adota um grupo único.

O ex-treinador de Bayern de Munique, Barcelona e Manchester United expressou, em conversa com diversos veículos de imprensa holandeses, sua oposição às mudanças, acusando a entidade de pensar apenas no lucro.

Van Gaal disse, conforme noticiou o jornal espanhol "As": "A União das Associações Europeias de Futebol só pensa em ganhar dinheiro. É um mundo corrupto", e descreveu o formato atual da Liga dos Campeões como ridículo.

Nos últimos dois anos, o torneio foi disputado em um sistema de tabela única na fase de liga, que é a primeira fase. Além disso, o número de equipes aumentou de 32 para 36, e o número de partidas de cada time subiu de 6 para 8 jogos durante essa fase.

Van Gaal considera isso um erro, acreditando que leva a jogos com maior quantidade de gols e a uma disparidade maior no nível das equipes, dizendo: "Chama-se Liga dos Campeões, não é? Devem participar dela os melhores times. Dessa forma, a diferença de nível diminui e, consequentemente, os gols diminuem".

Entre os outros problemas associados a esse sistema, e aos quais Van Gaal também se referiu, está o aumento do número de partidas. Ele atribui as lesões graves, como a lesão de Khvicha Kvaratskhelia, à sobrecarga de jogos, dizendo: "Há mais partidas e, consequentemente, mais lesões".







