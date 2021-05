Van Dijk, Verratti e Ansu Fati: quem ficará fora da Eurocopa 2020 por lesão?

Principal torneio europeu de seleções será recheada de grandes craques, mas também sentirá a falta de outros grandes jogadores

A menos de um mês para o início da Eurocopa, já é possível imaginar os possíveis elencos das seleções na disputa do torneio. Embora grandes craques tenham tudo para brilhar nos gramados europeus, a competição terá algumas ausências de peso de jogadores que seriam importantes nas campanhas de suas seleções.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Uma das ausências mais sentidas no torneio será a de Virgil van Dijk. Lesionado desde outubro do ano passado, quando rompeu os ligamentos do joelho e precisou passar por cirurgia, o holandês confirmou que não estará na Euro, focando em uma melhor recuperação física.

"As coisas estão indo bem, estou progredindo. Mas, nesta última etapa da recuperação, eu percebi que precisava decidir se estaria ou não na Euro. E, com tudo que está acontecendo, sinto que fisicamente a melhor decisão é não ir para a competição e poder focar no último período de recuperação", disse Van Dijk ao site do Liverpool.

"Eu estou muito triste por perder a Euro, por perder o Campeonato da Europa, e a chance de liderar meu país nesta competição. Mas as coisas aconteceram dessa forma e eu preciso aceitar. É difícil, mas eu estou em paz", completou. Na primeira fase, a Holanda enfrentará Áustria, Macedônia do Norte e Ucrânia.

Companheiro de Van Dijk na defesa do Liverpool, o inglês Joe Gomez também deve ficar de fora da competição. Operado em novembro de 2020 após lesão no tendão do joelho esquerdo, o zagueiro não deve ter condições de jogo para defender seu país na competição. No Grupo D da Euro, a Inglaterra terá pela frente a Croácia, a Escócia e a Republica Tcheca.

Outro jogador com problema no joelho é o italiano Marco Verratti. O meio-campista do PSG de 28 anos perdeu a reta final da temporada com o PSG e só deve voltar no fim de 2021. A lesão do jogador aconteceu em um treinamento do time parisiense. De volta a uma grande competição após a ausência na Copa do Mundo de 2018, a Itália enfrenta a Turquia, a Suíça e o País de Gales.

Ansu Fati poderia debutar em uma grande competição com a Espanha, e o próprio confirmou que era um de seus sonhos, mas uma lesão em novembro tirou o vencedor do prêmio NxGn 2021 de combate. Fati vivia um ótimo início de temporada quando sofreu uma ruptura no menisco do joelho esquerdo, que o obrigou a passar por uma cirurgia e deve voltar apenas na próxima temporada com o Barcelona.

Sem Ansu Fati, a Espanha terá como adversários na primeira fase a Eslováquia, a Polônia e a Suécia.

Leon Goretzka é um jogador constantemente convocado para a seleção alemã, mas pode ficar de fora da Eurocopa. O Bayern de Munique confirmou que o meio-campista está com uma ruptura de uma fibra muscular na parte de trás da coxa, considerada uma lesão grave. Ainda há chances do atleta atuar na Euro caso se recupere mais rápido do que esperado.

No "grupo da morte" da Eurocopa, a Alemanha enfrentará a campeã do mundo França, Portugal, atual campeão europeu, e a Hungria.