Van Dijk vai deixar o Liverpool? Grande clube europeu vê o capitão da seleção holandesa como uma contratação dos sonhos

É possível que Virgil van Dijk deixe o Liverpool após dez temporadas. O capitão da seleção holandesa está na mira do AC Milan, segundo informa a Gazzetta dello Sport.

O grande clube italiano tem planos ambiciosos para o mercado de transferências neste verão. A contratação de Gonçalo Ramos foi anunciada na última terça-feira. O português deve se tornar o novo atacante principal do técnico Ruben Amorim, que assumiu o cargo no Milan em meados de junho.

No entanto, os Rossoneri também querem reforçar a defesa. De acordo com o jornal esportivo rosa, Van Dijk é considerado dentro do clube como uma “contratação dos sonhos”. Zlatan Ibrahimovic já havia insistido com a diretoria do clube, no início deste ano, para que se trabalhasse na contratação do capitão do Liverpool.

No entanto, a transferência está longe de ser um fato consumado. Van Dijk ainda tem contrato com os Reds até meados de 2027 e, além disso, recebe um salário anual generoso de 7,5 milhões de euros.

Além disso, o Liverpool já prevê a saída de Ibrahima Konaté. O zagueiro central francês se transferirá para o Real Madrid sem custo após a Copa do Mundo.

Ainda não se sabe se o Milan realmente fará uma oferta por Van Dijk. Por enquanto, parece mais realista contratar um zagueiro mais jovem, que se contente com um salário consideravelmente menor.

Como alternativa, a Gazzetta dello Sport cita Gonçalo Inácio. O zagueiro de 25 anos impressionou na última temporada pelo Sporting de Lisboa.



