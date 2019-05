Van Dijk pede para Liverpool evitar desmanche após final da Liga dos Campeões

Zagueiro ainda celebrou boa temporada individual e comentou sobre 'segredo da vitalidade'

O zagueiro Virgil van Dijk revelou estar empolgado com o elenco atual do e torce pela manutenção da equipe por um bom tempo.

"Acredito que o número de líderes na equipe é a coisa mais importante que temos. Esse grupo de jogadores é especial, pelo menos é o que acho. Torço para que continuemos juntos por mais quatro ou cinco anos e possamos conquistar muitos títulos", confirmou o holandês para o site dos Reds.

O zagueiro, que foi eleito o Melhor Jogador do Ano da Premier League, celebrou a boa temporada vivida com a equipe antes do que pode ser seu jogo de número 50 na campanha, diante do no próximo sábado (1), pela final da .

"Creio que a mentalidade precisa se adequar a pensar que nunca dá para jogar sem dor. Sem dúvidas tive momentos que eu estava mal durante a semana, mas o que importa é que eu precisava estar presente na partida seguinte", acrescentou.

Van Dijk pode ser um dos jogadores a colocar as mãos no primeiro troféu erguido pelo Liverpool desde 2005. Naquele ano, a equipe conquistou a Champions na histórica final de Istanbul, contra o .