Van Dijk nega desmanche no Liverpool pós-título: "em julho começa de novo"

Zagueiro holandês diz que os Reds mereciam pelo menos um título na temporada

O atual time do , campeão da , ficará eternizado no imaginário do torcedor dos Reds. E no que depender do zagueiro Virgil Van Dijk, o grupo permanecerá junto para brigar por mais títulos.

"Não estamos indo embora. Em julho começa de novo. Vamos tentar tudo o que tivermos para poder competir pelo título [da Premier League]. competir pela Champions League, mas também nas copas. Nós realmente queremos noites como essas mais vezes", falou o defensor à mídia inglesa.

O holandês de 27 anos disse que o time vermelho de Merseyside merecia pelo menos um título na temporada que se passou. A grande decepção para a equipe foi a Premier League. Mesmo tendo feito 97 pontos - um recorde do clube - os Reds terminaram um ponto atrás do .

"Se não tivéssemos conquistado nada nessa temporada eu claramente ficaria decepcionado por causa do modo como jogamos durante toda a temporada. Nós merecíamos algo. Mas poder ganhar a Champions League, a maior competição de clubes no futebol, é especial. Escrever história com esse grupo de jogadores, com a equipe técnica, a torcida e todos que estiveram envolvidos é algo a se orgulhar", declarou o camisa 4.