Van Dijk: "Messi deveria ganhar a Bola de Ouro, mas eu venci a Champions League"

Zagueiro pede que Liverpool siga "faminto" para desbancar rival Manchester City na Inglaterra

Um dos nomes de destaque do na campanha do título da , Virgil van Dijk vê Messi como o candidato a vencer a Bola de Ouro, mas afirma que nã recusaria o prêmio após seu ano com camisa dos Reds.

Eleito o jogador do Ano e Jogador da Temporada na Premier League, Van Dijk tem chance real de conquistar de ser o primeiro defensor a conquistar a Bola de Ouro desde Fabio Cannavaro, em 2006.

No entanto, apesar da vitória do Liverpool sobre o na semifinal da Champions League, Van Dijk vê Messi como o favorito ao prêmio.

"Acho que Messi é o melhor jogador do mundo. Ele deveganhar a Bola de Ouro. Então, não estou pensando nisso. Mas se eu ganhar, aceito. Messi deve vencer. Ele é o melhor do mundo, esteja ele na final ou não", afirmou o zagueiro em entrevista coletiva após a conquista da UCL.



Com a medalha de campeão em volta do pescoço, Van Dijk quer que o título impulsione o Liverpool a dar saltos maiores na próxima temporada, especificamente, na briga com o na luta pela Premier League.

"Nós devemos estar com fome. Esta temporada terminou com a Champions League. Em julho, todo mundo começa do zero e nós vamos de novo. Nós vims nesta temporada que ainda temos o que construir", disse.

"Precisamos desafiar o Manchester City novamente, porque eu não acho que eles vão a lugar algum. Somos ambiciosos e queremos esse tipode noite algumas vezes por ano", concluiu.