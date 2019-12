Van Dijk já se conforma com provável vitória de Messi na Bola de Ouro

Um documento vazado aponta que Messi deve faturar o seu sexto prêmio entregue pela France Football

A cerimônia de entrega da Bola de Ouro acontece nessa segunda-feira (02) e documentos vazados apontam que Lionel Messi deve conquistar, mais uma vez, o cobiçado prêmio individual. O zagueiro Virgil van Dijk, um dos favoritos a ganhar o prêmio, disse estar tranquilo se os vazamentos se provarem corretos. Para ele, em um evento como o da Bola de Ouro, não há perdedores.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

"Não haverá perdedores nesta noite. Eu estou muito orgulhoso de estar na disputa, pela forma como eu joguei com a equipe no último ano e também com o meu país. É só algo para se orgulhar porque não há muitos jogadores que chegam para disputas como essa. Não haverá perdedores nesta noite. Vamos ver o que vai acontecer", falou Van Dijk.

O holandês é o principal homem da defesa do , que, além de ganhar a na última temporada, parece estar no caminho de conquistar a Premier League pela primeira vez (os Reds já venceram o campeonato inglês 18 vezes, mas todas elas antes da mudança de formato para a atual).

Com a temporada claudicante do Manchester City, quem está na caça dos Reds é o , comandado por Brendan Rodgers. Os Foxes estão oito pontos atrás do time de Jürgen Klopp, mas para Van Dijk essa diferença não significa nada agora e diz que a equipe ainda pode melhorar seu rendimento.

Mais artigos abaixo

"A vantagem não significa nada. Estamos em uma boa situação de diferença de pontos, mas sabemos que podemos talvez conseguir aqueles 10% a mais. Nós tentamos fazer isso todos os dias, mas não é fácil. A única coisa que podemos fazer é tentar. Se você olhar o jeito que jogamos e a qualidade que temos, nós podemos fazer um pouco melhor", disse o zagueiro holandês de 28 anos.

O próximo compromisso do Liverpool é no Merseyside Derby, ou seja, o clássico da cidade contra o . Os dois times entram em campo, em Anfield, na quarta-feira (04), às 17h15 (de Brasília), pela 15ª rodada da Premier League.