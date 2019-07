"Van Dijk é o melhor do mundo e merece a Bola de Ouro": como o zagueiro mudou o Liverpool

Em entrevista exclusiva à Goal, Joe Gomez explicou que Van Dijk pode ser considerado o “melhor do mundo” e merece a Bola de Ouro

Joe Gomez e Virgil Van Dijk são melhores amigos nos bastidores do clube, como revelou Gomez em entrevista à Goal. Os jogadores estão em turnê de pré-temporada com o nos . Ainda assim, Joe aproveitou a conversa com a Goal para elogiar a qualidade técnica do holandês que é cogitado a receber a Bola de Ouro.

“Nós conversamos todos os dias, sobre literalmente tudo. Eu já disse isso antes, ele é como se fosse o meu irmão mais velho."

A amizade de ambos poderia ter sido muito diferente, uma vez que durante a temporada de 2017 os Reds estavam a procura de um novo zagueiro, o que aumentaria as chances de Gomez deixar o time. Na ocasião, o Liverpool contratou Van Dijk, mas somente em janeiro de 2018, feito que contribuiu para a permanência de Joe no clube.

Mas caso Van Dijk tivesse assinado na temporada anterior a 2018, como seria a amizade com Gomez talvez? Talvez, nunca tivesse ocorrido como explica o jogador: "Se ele tivesse vindo, então eu provavelmente teria saído por empréstimo."

Nas primeiras tentativas de contratar Van Dijk, Gomez chegou a ser cogitado como moeda de troca. Mas o atleta que se recuperava de uma lesão retornou a boa à forma e seguiu na equipe da Premier League.

(Foto: Getty Images)

Os Reds agora são um time de defesa consistente na Europa. E, Gomez que se beneficiou com a chegada de Van Dijk, virou o parceiro de zaga do holandês na metade da temporada passada.



Ao longos do tempo nos Reds, Van Dijk demonstrou ser um personagem descontraído e com determinação em campo. Os padrões são altos, seja em treinos ou em partidas, e Gomez aproveitou o bate-papo para ressaltar as qualidades do companheiro de equipe.



"Ele é inacreditável. Não há muitas pessoas que possam vir com esse tipo de preço e não apenas fazer jus a isso, mas ir muito além disso. Isso é o que ele fez. Assim que ele entrou, ficou claro que ele era um cara muito bom. Todos podem ver isso.”, e seguiu.

“Ele veio por uma taxa enorme, mas não há status de superstar para ele. Eu acho que é por isso que nos damos bem. Ele é grato pelo que ele tem, ele veio de origens humildes e ele teve que trabalhar por tudo que ele tem. Ele entende isso. Tenho sorte de ter alguém como ele por perto. Ele não vai dizer isso, mas Van Dijk é o melhor do mundo e merece a Bola de Ouro", finalizou.