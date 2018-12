Van Dijk celebra confiança no Liverpool e avisa: "Não preciso descansar"

Zagueiro foi titular e atuou em todos os jogos dos Reds na Premier League

Se o Liverpool lidera a Premier League com sete pontos de vantagem para o segundo colocado Manchester City e tem a melhor defesa da competição, com apenas oito gols sofridos em 20 jogos, muito se deve ao excelente zagueiro Virgil van Dijk.

O defensor holandês, afinal, é o grande nome da defesa dos Reds e foi titular e atuou em todos os 20 jogos do time de Jürgen Klopp nesta temporada da Premier League.

"Eu não preciso descansar. Todo mundo quer jogar todos os jogos. Você não quer ficar no sentado no banco assistindo. Eu quero jogar. Enquanto estiver bem fisicamente e com tudo certo, quero seguir jogando", avisou o defensor, que ainda demonstrou muita confiança na sequência dos Reds.

(Foto: Getty Images)

Afinal, em um time com um ataque letal com a combinação entre Salah, Firmino e Mané, que ainda tem a ajuda de Shaqiri e de um talentoso meio-campo, a defesa também tem brilhado e chamado atenção, e graças especialmente a Van Dijk e Alisson. Não à toa, o Liverpool lidera a Premier League com folga.

"A confiança definitivamente está aqui, mas isso pode mudar em apenas dois jogos. Nós não estamos preocupados, precisamos seguir fazendo o que estamos fazendo. É claro que existirão dificuldades, como sempre acontece na vida, mas é importante a forma de reagir e, até agora, nós estamos reagindo muito bem. Existem coisas para melhorar, mas estamos na liderança da Premier League e no mata-mata da Champions. Estamos indo bem e precisamos seguir assim", declarou.

O próximo desafio do Liverpool é o confronto direto em um jogaço contra o Manchester City, nesta quinta-feira (3), às 18h (de Brasília), fora de casa.