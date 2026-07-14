Rafael van der Vaart e Pierre van Hooijdonk ficaram encantados com a Espanha, que derrotou uma fraca França (0 a 2) na semifinal da Copa do Mundo. Os franceses mostraram-se totalmente impotentes no ataque, segundo a análise da NOS.

Van der Vaart considerou que a Espanha venceu “de forma merecida” na semifinal. “Eles jogaram como jogaram durante todo o torneio: com controle. Você não consegue tocar na bola durante toda a partida. Eles criaram poucas chances. Mas vi alguns ataques interessantes.”

Por outro lado, o ex-meio-campista faz uma crítica severa à França. “Aquele Rabiot achava que estava no carrossel da feira. E ainda tinha mais alguns assim. Eles simplesmente não conseguiam se organizar. E com o Dembélé você sempre tem a sensação: ou ele é de classe mundial, ou às vezes parece de nível amador. Não há muito meio-termo.”

Van Hooijdonk também elogia a Espanha. “Contra a melhor seleção do torneio. Pois ainda acho que é essa”, disse o ex-atacante, que via a França como favorita antes da semifinal.

“Parece um pouco que a França teve um dia ruim. Mas isso seria realmente subestimar os espanhóis. Eles conseguiram desmascarar os franceses. É a primeira vez que quase não vimos em ação a qualidade que os franceses têm no ataque. Eles simplesmente ficaram muito tempo em um grande rondo”, disse Van Hooijdonk, impressionado com a Espanha.

A seleção espanhola agora aguarda o resultado da outra semifinal entre a Argentina e a Inglaterra. Os dois países se enfrentam na quarta-feira, em Atlanta.