Van der Gijp mostra-se extremamente cínico quanto a uma possível convocação para a seleção holandesa

Bryan Linssen foi recentemente associado à seleção holandesa por Hugo Borst. René van der Gijp não acha que seja uma boa ideia e deixa isso bem claro, à sua maneira, no podcast KieftJansenEgmondGijp.
Van der Gijp é questionado pelo apresentador Michel van Egmond se Linssen deve ser convocado para a próxima Copa do Mundo. Van der Gijp não precisa pensar duas vezes e responde de forma engraçada.
“Eu levaria o Bryan Linssen. Mas então eu o colocaria para cuidar daquele labrador, aquele cão de assistência que provavelmente vão buscar no abrigo”, disse Van der Gijp, para grande hilaridade de seus companheiros de mesa.
“Para que o acariciem. E para levá-lo para passear, dar banho, pentear, alimentar e dar água. Eu o levaria para isso, sim”, disse o analista extremamente cínico de Dordrecht.
Borst recentemente se mostrou entusiasmado com Linssen no Algemeen Dagblad. O colunista afirmou, entre outras coisas, que o jogador do NEC tem muito mais a oferecer em termos de cabeceio do que o atacante do Ajax, Wout Weghorst, que é bem mais alto.
Linssen brincou recentemente na ESPN sobre uma possível convocação do técnico da seleção, Ronald Koeman. “Acho que a Copa do Mundo vai cair nas minhas férias, então isso não é ideal. Por acaso, fiz um seguro de cancelamento na semana passada, só não sei se vale para isso. Vou reservar logo, tá?”, disse ele.