René van der Gijp tem grandes dúvidas sobre as chances de Joey Veerman no Borussia Dortmund e de Mika Godts no Paris Saint-Germain. O comentarista do Vandaag Inside acredita que os dois jogadores terão dificuldades para se destacar no mais alto nível do futebol europeu.

Van der Gijp é especialmente crítico em relação a Veerman. Para ele, o ex-jogador do PSV não tem as qualidades necessárias para liderar seu clube alemão.

Na noite de quinta-feira, Van der Gijp começa comentando, no Vandaag Inside, os jogos de PSV e Feyenoord pela Liga dos Campeões. O time de Eindhoven perdeu por 1 a 0 para o RB Leipzig, enquanto o Feyenoord conseguiu uma boa vitória por 3 a 2 sobre o Como. "Achei que tanto o PSV quanto o Feyenoord foram excelentes cartões de visita para a Liga dos Campeões", afirmou Van der Gijp.

"Seja como for, acho impressionante conseguir ser superior em alguns momentos contra o terceiro colocado da Itália", disse Van der Gijp, referindo-se ao Feyenoord. "E isso também vale para o PSV. Vimos apenas um tempo, mas nele o PSV também foi superior. Se tivesse convertido aquele pênalti, não haveria problema nenhum."

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Van der Gijp critica Godts no PSG

Em seguida, o valor de transferência de Anis Hadj Moussa entra em pauta. Segundo relatos, o Feyenoord chegou a um acordo de 42 milhões de euros com o Al-Ittihad no verão passado, mas o atacante acabou ficando em Roterdã. Van der Gijp considera que seria um ótimo valor pelo argelino.

"Também acho que 42 a 45 milhões de euros é um ótimo valor por Hadj Moussa, porque não acredito que ele vá para o Paris Saint-Germain. O PSG já levou um susto com o Godts. Eles devem estar pensando: puxa vida...", disse Van der Gijp.

Van der Gijp então faz uma comparação com Veerman, que deixou o PSV rumo ao Borussia Dortmund no verão passado por cerca de 20 a 25 milhões de euros. "Continuo dizendo o que sempre digo. Isso também vale para Veerman. O Veerman do PSV não serve para o Dortmund. Ele precisa dar um salto. E não vai conseguir, porque já é velho demais para isso (quase 28 anos, nota da redação)."

Segundo Van der Gijp, jogadores estrangeiros em grandes clubes europeus também enfrentam uma pressão adicional. "Agora você vê isso também no Dortmund, aquelas pessoas... Olha, quando as coisas não vão bem, os olhares se voltam para os estrangeiros. São estrangeiros, pagam muito dinheiro por eles. E ele não vai assumir a liderança do Dortmund. De jeito nenhum."