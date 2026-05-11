Van der Gijp: “Isso seria um milagre tão grande quanto a seleção holandesa ganhar a Copa do Mundo”

René van der Gijp faz uma avaliação severa da seleção de Curaçao nesta segunda-feira no KieftJansenEgmondGijp. Na opinião do analista, que mora em Dordrecht, a equipe do técnico Fred Rutten não tem a menor chance no próximo Mundial.

“O fato de Curaçao ir para a Copa do Mundo é simplesmente um milagre”, conclui Van der Gijp algumas semanas antes do início da fase final nos Estados Unidos, Canadá e México. “Isso é um milagre tão grande quanto a Holanda ganhar a Copa do Mundo.”

“Isso seria um milagre”, repete o ex-atacante do PSV e da seleção holandesa. “Com um país tão pequeno. Com jogadores muito inferiores aos da Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, Argentina e Brasil”, Van der Gijp também dá poucas chances à equipe de Ronald Koeman.

Van der Gijp volta então a concentrar a atenção em Curaçao. “Dick Advocaat já construiu algo lá. Mas essas pessoas precisam ter uma coisa em mente: essa Copa do Mundo tem que ser uma festa. E se perderem por 7 a 0 da Alemanha, coloquem uma música legal e vão dançar. E façam a polonesa. Porque vocês nunca mais vão a uma Copa do Mundo. Nem mesmo com a seleção feminina.”

“Para Fred Rutten, agora virou uma causa perdida”, acrescenta Wim Kieft, igualmente cético. “Com toda essa confusão e tagarelice. Que não querem você e que querem o Advocaat de volta. Você simplesmente lidou mal com a situação. E também não é justo com o Rutten.”

Aliás, o Tubantia divulgou repentinamente na segunda-feira que Rutten está deixando o cargo de técnico da seleção imediatamente. O treinador de 63 anos concluiu, devido a toda a agitação em torno do possível retorno de Dick Advocaat, que não há mais um “clima de trabalho produtivo” para ele.

Curaçao estreia na fase de grupos da Copa do Mundo no dia 14 de junho, em Houston, contra a Alemanha. Seguir-se-ão os confrontos com o Equador (21 de junho) e a Costa do Marfim (25 de junho).