Van der Gijp fica apavorado com o desempenho do craque e já o descarta para a Copa do Mundo

René van der Gijp continua acompanhando Cristiano Ronaldo (41) de perto. O analista de Dordrecht, que agora está em Curaçao para as transmissões da Copa do Mundo do programa “Vandaag Inside”, não está nada satisfeito com o que o atacante do Al-Nassr vem mostrando neste outono de sua carreira.

“Dá pra imaginar que todos os dias dizem ao técnico da seleção de Portugal: você não pode levar o Ronaldo para a Copa do Mundo. Isso não dá mais. Mas ele tem que fazer isso mesmo assim”, Van der Gijp se coloca, por um instante, na situação do técnico Roberto Martínez no programa KieftJansenEgmondGijp.

“Ele não tem para onde ir. E ele também tem que escalá-lo. O cara tem 41 anos, não dá mais. Fico olhando aquelas imagens todas as vezes, não dá mais. Assisti aos dois últimos jogos, não dá mais”, Gijp acha que Ronaldo deveria, na verdade, anunciar sua aposentadoria como jogador. “E tudo bem. Porque ele tem 41 anos.”

Seu colega de mesa, Wim Kieft, é bem mais brando com Ronaldo. “Ele ainda fez muitas coisas nas eliminatórias da Copa do Mundo. Embora tenha sido contra países do nível de Liechtenstein. Se Ronaldo for esperto, e ele é. A única coisa que ele precisa fazer é estar na frente do gol o tempo todo. Ele só precisa estar constantemente na frente do gol.”

“Se o Ronaldo marcar um, acho que ele vai fazer três, quatro”, Kieft se recusa a descartar já o craque de Portugal, campeão europeu em 2016. “Mas seria bem bizarro.”

Van der Gijp reforça então a sua opinião. “É preciso ver as imagens. Não dá mais. Ele fica sozinho diante do goleiro e depois não sabe mais o que fazer.”

A expectativa é que Martínez anuncie em breve a convocação definitiva de Portugal para a Copa do Mundo. Ronaldo já soma a marca especial de 226 partidas pela seleção, com 143 gols nessa sequência.