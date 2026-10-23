A discussão entre Sem Steijn e Anis Hadj Moussa após a derrota do Feyenoord por 1 a 0 para o Real Betis gera debate no programa Vandaag Inside. René van der Gijp e Martijn Krabbendam entendem a frustração de Steijn, mas também consideram que o comportamento de Hadj Moussa faz parte de seu estilo de jogo.

O Feyenoord perdeu por 1 a 0 para o Real Betis na noite de quinta-feira. Isco marcou de pênalti e garantiu a vitória da equipe espanhola. Após o apito final, Steijn e Hadj Moussa discutiram e precisaram ser separados. O técnico Giovanni van Bronckhorst não quis dar ao episódio uma dimensão maior do que a necessária e afirmou que irritações desse tipo acontecem no futebol de alto nível.

Krabbendam concorda com o treinador e não entende a repercussão do incidente. "Já vi brigas de verdade no Feyenoord, entre Bruno Martins Indi e Graziano Pellè, por exemplo. Agora Hadj Moussa não cruza uma bola, Steijn está livre e Van Bronckhorst praticamente precisa fazer uma mediação", disse o jornalista da Voetbal International, para quem os jogadores podem, sim, falar francamente uns com os outros.

Van der Gijp considera especialmente curioso que Steijn se incomode tanto com a falta de visão de jogo de Hadj Moussa. "Se há alguém no Feyenoord de quem você pode esperar que não cruze a bola, é ele", afirma o comentarista. Wilfred Genee então questiona por que os dois brigariam por isso. Segundo Johan Derksen, o comportamento do argelino tem uma explicação simples: "Ele é obcecado em cortar para dentro e chutar de esquerda."

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Van der Gijp também ressalta que Hadj Moussa quase não presta atenção aos companheiros quando parte para uma jogada individual. "Corta mais uma vez, corta mais uma vez, gira mais uma vez. Ele nem olha. Acho que não viu Steijn", diz o ex-atacante, segundo quem o ponta está concentrado sobretudo em seu marcador direto. Krabbendam, porém, aponta o outro lado: "É isso também que faz dele o jogador que é. Para um treinador, é um jogador difícil, porque, ao mesmo tempo, ele decide jogos."

Ainda assim, Krabbendam entende que Steijn fique irritado com as jogadas do companheiro. "Contra o Telstar, ele também ficou completamente livre duas vezes. Bastava tocar para o lado, mas Hadj Moussa não toca", conta o jornalista que cobre o Feyenoord, embora ressalte que as qualidades individuais de Hadj Moussa muitas vezes fazem a diferença.

Segundo Van der Gijp, a situação de Steijn no Feyenoord afeta seu estado de espírito. "Acho que Steijn também está um pouco exaltado. Ele tinha expectativas muito altas após sua transferência, e elas não se concretizaram", diz o comentarista. Krabbendam considera surpreendente a trajetória negativa do meio-campista, que antes era capitão do Feyenoord e, em setembro do ano passado, jogou pela seleção da Holanda contra a Lituânia.