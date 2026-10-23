Van der Gijp empolgadíssimo: "No fim do ano, alguém vai oferecer 45 milhões por ele"

René van der Gijp gostou da atuação do Ajax na vitória por 2 a 0 sobre a Atalanta, na noite de quinta-feira, pela Conference League. O comentarista do Vandaag Inside está especialmente animado com a espinha dorsal experiente que o time de Amsterdã terá em breve, formada por Marc-André ter Stegen, Daley Blind, Julian Brandt e Tolu Arokodare. Segundo Van der Gijp, o Ajax pode completar muito bem esse grupo com jovens talentos das categorias de base.

O Ajax conquistou na quinta-feira sua primeira vitória na Conference League, depois de perder por 2 a 1 para o Hajduk Split uma semana antes. Van der Gijp gostou do futebol apresentado pela equipe, como contou na edição de sexta-feira do Vandaag Inside. "Tenho que ser muito sincero, Wilfred: vi o primeiro tempo. Em alguns momentos, foi um futebol muito bonito, muito bonito mesmo", disse o ex-atacante.

"Outra coisa de que gosto é o que eles terão em breve com Ter Stegen, Blind, Brandt, Tolu e talvez mais um", enumerou. "E o restante você completa com os garotos da base."

Van der Gijp está particularmente impressionado com Ouazane, que entrou em campo e, pela ponta esquerda, fez o gol do 2 a 0 com um chute forte que bateu na parte de baixo do travessão. "É um chute espetacular. Dá para dizer que o goleiro deveria ter defendido, mas, vamos lá", afirmou Van der Gijp.

"Quando você tem um jogador desses (como Ouazane, nota da redação), como treinador, não fica meio que obrigado a desenvolvê-lo a ponto de alguém oferecer 45 milhões de euros por ele no fim do ano? Ou não?"

A evolução de Tolu também entrou na conversa, depois que o atacante voltou a marcar contra a Atalanta. Johan Derksen perguntou por que ele não deu certo na Inglaterra, e Van der Gijp lembrou suas ótimas atuações pelo Racing Genk e a transferência para o Wolverhampton Wanderers. "Aí você chega a um clube que luta contra o rebaixamento, mas quantas oportunidades recebe em um mês?", questionou. "Duas? Não acho que ele seja ruim."