Van der Gijp elogia o companheiro de equipe Saibari na seleção marroquina: "Ele jogou de forma realmente incrível!"

René van der Gijp considera que, até agora, o Marrocos é quem mais tem impressionado na Copa do Mundo. O analista e comentarista de futebol do programa “Vandaag Inside” está especialmente impressionado com um meio-campista de 18 anos que já é cobiçado por vários grandes clubes europeus.

“Fiquei realmente muito impressionado com aquele jovem. Aquele que jogava à frente da defesa”, diz Van der Gijp, referindo-se a Ayyoub Bouaddi, que já foi observado pelo Paris Saint-Germain, Arsenal e Liverpool. “Ele jogou de forma realmente fantástica.”

“Seis meses atrás, ele ainda jogava pela seleção sub-20 da França. Lá, ele era o capitão”, acrescenta o analista de Dordrecht. Nascido na França, Bouaddi estreou em maio na seleção marroquina e já soma quatro partidas pela seleção que empatou em 1 a 1 com o Brasil.

O cobiçado Bouaddi tem contrato com o Lille OSC até meados de 2029, mas parece que vai fazer uma grande transferência após a Copa do Mundo. O Transfermarkt estima seu valor em 50 milhões de euros.

Johan Derksen também está encantado com o Marrocos, mas vê um ponto fraco. “Assim como no Japão: se não conseguem avançar jogando, não têm um jogador forte que seja bom no jogo aéreo. O Marrocos não ganhou nenhuma disputa aérea.”

Van der Gijp ficou surpreso com o papel de Gabriel Magalhães no gol de 0 a 1 de Saibari contra o Brasil. O meio-campista ofensivo conseguiu avançar pelo meio em direção ao gol brasileiro, para então finalizar com precisão.

Por fim, Derksen entende muito bem que o PSV está negociando com o Bayern de Munique, que quer pagar no máximo 55 milhões de euros por Saibari. “Porque na Holanda não há nenhum clube que possa pagar isso.”