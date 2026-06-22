Van der Gijp é um grande fã de De Jong: “Mas aqueles dois faziam isso três vezes por semana”

René van der Gijp e Johan Derksen discutem, nesta segunda-feira, no programa “Vandaag Inside Oranje”, o papel de Frenkie de Jong na seleção holandesa. Ambos estão impressionados com o meio-campista, mas também fazem observações críticas.

“Já dissemos várias vezes um ao outro: a forma como ele jogou no sábado não é normal. Mas será que isso é a norma? Porque ele nem sempre atinge esse nível”, diz Van der Gijp, que nem sempre fica muito impressionado com o desempenho de De Jong no FC Barcelona e na Seleção Holandesa. “E Iniesta e Xavi, em princípio, faziam isso três vezes por semana. Atingiam um nível altíssimo.”

“Mas talvez isso nem possa ser a norma. Talvez ele nem esteja sempre em forma e tenha algum incômodo físico. E talvez seu corpo não esteja colaborando. Não sei”, afirma o analista de Dordrecht, que é complementado por seu colega de mesa, Johan Derksen.

“É um jogador de futebol fantástico. Quando ele está com a bola, ninguém consegue chegar nele. Mas ele precisa jogar 20 a 30 metros à frente, em uma posição segura”, aconselha Derksen ao técnico da seleção, Ronald Koeman.

“Já o vimos jogar partidas em que ele fazia isso. Em que ele também entrava na área”, lembra Van der Gijp. “Aí a gente dizia: você viu o Frenkie de Jong contra o Atlético de Madrid? A gente dizia: isso não é normal.”

“Sempre tive a impressão de que ele pode jogar muito melhor”, Derksen continua cético em relação a De Jong. “Ele sabe jogar bem. Mas e se ele fizesse aquelas jogadas que faz no ponto central dentro da área adversária?”

Van der Gijp retoma a palavra: “Não acho que ele consiga fazer isso toda semana”, o analista não espera que o jogador da seleção holandesa volte a atuar no mais alto nível.