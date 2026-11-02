René van der Gijp às vezes se assusta com o nível da Vriendenloterij Eredivisie. Por isso, o comentarista de Dordrecht espera que os clubes holandeses tenham um bom desempenho na Europa e, assim, deem algum prestígio ao futebol do país.

"É importante que PSV e Feyenoord se saiam bem na Liga dos Campeões", afirma Van der Gijp nesta segunda-feira em KieftJansenEgmondGijp. "Porque o nível do campeonato está caindo tanto que os olheiros voltam aos seus clubes e dizem: isso não é sério."

"E dá para ver isso também nos placares de 9 a 0", diz Van der Gijp, referindo-se à vitória do FC Twente sobre o Excelsior por 0 a 9 no domingo. "Tudo bem, mas quem lê isso se pergunta: o que está acontecendo com o campeonato holandês?"

O ex-atacante continua: "Só dá para disfarçar isso com a Liga dos Campeões. Que digam na Itália que o Feyenoord foi superior ao Como. E que o PSV vença o FC Porto. Que os jornais portugueses escrevam que se joga um bom futebol na Holanda."

"Mas, se isso também desaparecer, você verá que as grandes quantias de 40 ou 45 milhões de euros deixarão de aparecer. As pessoas vão dizer: qual é o mérito de passar pelo lateral-esquerdo do Fortuna Sittard?", alerta Van der Gijp para tempos financeiramente mais difíceis na Holanda.

"O Ajax, é claro, teve seus jogadores comprados por outros clubes por causa daquela semifinal da Liga dos Campeões", diz Van der Gijp ao concluir sua análise, referindo-se a 2019, quando Frenkie de Jong e Matthijs de Ligt foram vendidos por dezenas de milhões após um ano de sucesso na Europa.

Wim Kieft entra na discussão. "O Ajax sempre viveu de suas categorias de base. E agora alguns garotos estão surgindo de novo. Ouazane está se tornando um bom jogador. Mokio está indo bem. E Godts era um bom jogador."