Van der Gijp considera "triste" a situação de jogador que disputou 39 partidas pela seleção da Holanda

René van der Gijp lamenta que Tijjani Reijnders não jogue mais em uma das principais ligas europeias, como ficou claro nesta segunda-feira em KieftJansenEgmondGijp. Ele preferia que o jogador, que disputou 39 partidas pela seleção da Holanda, não tivesse escolhido o Al-Qadisya no verão passado.

O ambicioso Al-Qadisya pagou cerca de 60 milhões de euros há alguns meses pelo meio-campista, que veio do Manchester City. Reijnders assinou um contrato de quatro anos com o clube.

Reijnders teve um início bastante bom no Al-Qadisya. O holandês de 28 anos marcou nove gols e deu três assistências em 14 jogos pelo clube. Na semana passada, fez três gols contra o Al-Riyadh, derrotado por 0 a 6.

"Quando você assiste a AC Milan x Inter e vê aquela atmosfera. E depois vê Tijjani Reijnders jogando em estádios vazios", diz Van der Gijp, que considera uma grande pena o meio-campista ter trocado o Manchester City pela Saudi Pro League.

"Você até pode comemorar, mas ninguém comemora junto", prossegue o comentarista, em tom cínico. "Porque os que estão lá, acho que são pessoas que trabalham ali. Elas recebem ingressos de graça, são pessoas do Vietnã e de outros países do tipo. Isso é triste."

O apresentador Michel van Egmond acrescenta: "Eles sempre têm a ideia de encher os cofres e depois voltar para a Europa. Mas me pergunto se isso é possível."

Reijnders teve um bom começo de trajetória no Manchester City na temporada passada. Pep Guardiola quase sempre o escalava, embora, com o passar do tempo, o meio-campista tenha ficado cada vez mais no banco de reservas na Inglaterra.