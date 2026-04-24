Van der Gijp aponta o maior ponto fraco de Frenkie de Jong no FC Barcelona

René van der Gijp sempre foi um grande admirador de Frenkie de Jong, embora o meio-campista (ainda) não tenha atingido o nível de alguns ícones do clube da potência catalã. De Jong já soma 293 partidas pelo Barcelona, tornando-se assim o holandês com mais jogos disputados. O antigo recorde, de 292 partidas, pertencia a Phillip Cocu.

“Já dissemos várias vezes que o vimos jogar muito bem”, começa Van der Gijp no programa Vandaag Inside, ao abordar o tema do meio-campista controlador. “E também um pouco menos nas últimas semanas. E isso é uma pena.”

“Porque caras como Busquets, Xavi e Iniesta simplesmente jogavam três vezes por semana. Isso não era nada demais. Mas ele é um jogador de futebol incrível, cara, vamos lá”, enfatiza o analista de Dordrecht, que, apesar de tudo, curte muito ver De Jong com a camisa do Barcelona.

O apresentador Wilfred Genee observa que De Jong, segundo ele mesmo, “está apenas na metade do caminho”. “Será que vamos ver o melhor Frenkie com o tempo?”, ele pergunta a Van der Gijp. “Vamos torcer para que sim. Se ele estiver em forma.”

Antes da noite de quarta-feira, o meio-campista ainda dividia o recorde com Cocu, que disputou 292 partidas pelos catalães. Anteriormente, De Jong já havia ultrapassado seu técnico Ronald Koeman (264), Patrick Kluivert (257) e Michael Reiziger (255) na lista de recordes.

De Jong foi recebido pelos torcedores locais com aplausos estrondosos, gritos de alegria e uma ovação de pé ao entrar em campo. O placar no momento de sua entrada era de 1 a 0, a favor do FC Barcelona. O holandês substituiu Dani Olmo e foi colocado em campo junto com Marcus Rashford para os últimos quinze minutos.