Giovanni van Bronckhorst está satisfeito por o Feyenoord agir com firmeza contra os arruaceiros da semana passada. Torcedores do Feyenoord que viajaram para acompanhar o time acenderam fogos de artifício no setor visitante do SC Cambuur, o que provocou a paralisação da partida e muita comoção.

"As consequências foram diferentes do normal. Porque você simplesmente percebe em si mesmo que o incidente permanece no seu sistema por alguns dias. Isso também acontece por causa de toda a atenção que, com razão, está sendo dada ao caso", explicou Van Bronckhorst nesta sexta-feira, em um momento com a imprensa no De Kuip.

O Feyenoord já decidiu não levar torcedores para os próximos dois jogos fora de casa. "Acho que o clube deu um bom passo para fazer algo contra isso. Acho positivo, embora não possamos mudar o incidente. O mais lamentável é que houve vítimas. Qualquer pessoa em sã consciência é, naturalmente, contra isso."

Os jogadores do Feyenoord foram até o setor onde estavam os torcedores que viajaram para acompanhar a equipe depois da partida fora de casa contra o Cambuur. Van Bronckhorst, alguns dias depois, não se arrepende dessa ação, embora tenha havido muita resistência contra ela.

"Os rapazes, naturalmente, ainda estão com a adrenalina da partida no corpo. É sempre assim: as pessoas boas têm que pagar pelo que as pessoas ruins fazem. Não era um setor inteiro, então também entendo que os rapazes tenham ficado em dúvida", dá Van Bronckhorst uma visão sobre a avaliação feita no último domingo.

"Pela forma como fizeram isso, acho que foi bom. Naturalmente também havia torcedores que não soltaram fogos de artifício. Então acho que os jogadores agiram bem", elogia o técnico ao seu grupo de jogadores.

Contra o NEC (5 de setembro) e o PEC Zwolle (13 de setembro), o Feyenoord terá, portanto, que jogar sem o apoio dos torcedores que viajariam com a equipe. "Com esta sanção, o clube assumiu sua responsabilidade. É bom, da nossa parte, dar um sinal de que isso não é aceitável."