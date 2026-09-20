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Rian Rosendaal
Traduzido por

Van Bronckhorst opta pelo Feyenoord que deu uma resposta contundente fora de casa

Feyenoord x Utrecht
Feyenoord
Utrecht
Eredivisie

O Feyenoord enfrenta o FC Utrecht na tarde de domingo, e o técnico Giovanni van Bronckhorst mantém a equipe que venceu o PEC Zwolle por nada menos que 7 a 0 na semana passada. A bola rola em De Kuip às 12h15.

Tjark Ernst está novamente debaixo das traves pela equipe de Roterdã. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe e Mika Mármol formam, da direita para a esquerda, a defesa contra o FC Utrecht.

Também não há surpresas no meio-campo do Feyenoord. Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël e Oussama Targhalline também ganham uma vaga entre os titulares de seu treinador contra os visitantes de Utrecht.

Anis Hadj Moussa começa mais aberto pela direita, com Nacho Ferri como referência ao lado dele. Luciano Valente atua pela esquerda e tem liberdade para cortar para dentro, abrindo espaço para Mármol.

“Se você olhar para as últimas escalações, fica muito claro como jogamos com Luciano partindo da esquerda. Nas últimas semanas, esse tem sido o time que teve bom desempenho. Naturalmente, é isso que você procura”, explicou Van Bronckhorst na sexta-feira, em entrevista coletiva.

Eredivisie
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Utrecht crest
Utrecht
UTR

Escalação do Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Zechiël, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente

Escalação do FC Utrecht: Barkas; Horemans, Didden, Panagiotou; Vesterlund, De Wit, Van den Berg, Zagré; Alarcón, Stepanov, Blake.

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