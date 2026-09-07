Van Bommel recebe recado claro após enormes críticas: "Não precisa deixar que passem por cima dele"

Valentijn Driessen também entrou na discussão sobre a falta do jogador do PSV Ruben van Bommel contra o Ajax (1 a 3). Em sua nova coluna no De Telegraaf, o jornalista critica a atuação do ponta, mas também aponta de forma enfática para o árbitro Sander van der Eijk.

Driessen retoma uma declaração anterior do ex-árbitro de elite Mario van der Ende. "Um árbitro é corresponsável pelo nível de uma partida", disse ele na época. O colunista traduz isso para suas próprias palavras. "Um bom árbitro beneficia o nível do jogo e faz bons jogadores parecerem bons."

"Claro que Van Bommel é responsável por seus próprios atos. Ainda assim, se Van der Eijk tivesse ajudado Van Bommel após seu duelo temerário com Aaron Bouwman com um cartão vermelho justo em vez de amarelo... então metade da Holanda não teria caído em cima do ponta esquerda, e ele poderia refletir sobre seus pecados durante dois ou três jogos de suspensão", afirmou Driessen.

O Westlander de 63 anos vê que já não se fala mais do jogador Van Bommel. "Mas o infrator Van Bommel é um hot topic. Da mídia tradicional às redes sociais, ele foi de criminoso a inimputável. Depois da falta em Bouwman, recomendaram ajuda psicológica a ele. Talvez isso não seja tão estranho depois de tudo o que o recém-completado 22 anos Van Bommel tem suportado."

Driessen considera que o atacante do PSV deveria ter sido expulso de qualquer forma contra o Ajax. Se não fosse pela falta em Bouwman, então, segundo o jornalista, ele deveria ter recebido o segundo cartão amarelo pelo "chute ordinário" em Julian Brandt. "O tratamento preferencial dado a Van Bommel alimentou o sentimento de injustiça, e talvez um preço alto seja pago por isso."

Segundo Driessen, sua ação em relação ao defensor do Ajax pode transformá-lo em um inimigo coletivo em muitos estádios de futebol da Holanda. "Não é justo, mas não é impensável." Além disso, ele aponta para o pai, Mark van Bommel, que como jogador também não era popular. "Mas onde o pai sabia distribuir e provocar de forma calculista e sorrateira, o filho faz isso às claras." Em seguida, ele se refere ao lance em que seguiu em cima de Etiënne Vaessen contra o FC Groningen (6 a 1).

Driessen acha que Van Bommel precisa melhorar rapidamente seu comportamento se não quiser ganhar uma reputação negativa. "Tomara que Van Bommel não caia na armadilha das desculpas apresentadas para ele no sábado. De que seu comportamento é uma forma de mentalidade vencedora ou de que ele precisa disso para tirar o máximo de suas qualidades. Claro que Van Bommel não precisa deixar que passem por cima dele", conclui.