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Rian Rosendaal

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Van Bommel é oficialmente o selecionador da Bélgica; estes dois neerlandeses serão os seus adjuntos

Mercado da bola
Bélgica
M. van Bommel

Mark van Bommel é oficialmente o novo selecionador da Bélgica. O treinador neerlandês assinou esta sexta-feira um contrato com a KBVB até ao Europeu de 2028. Alguns nomes conhecidos serão os seus adjuntos.

"Estou extremamente feliz por Mark van Bommel e os seus adjuntos terem aceitado este desafio. Estão muito motivados e são ambiciosos, e estou convencido de que, graças à sua experiência internacional, tanto como treinadores como como jogadores, estão perfeitamente capacitados para ajudar os nossos Diabos Vermelhos a continuar a crescer, a alcançar resultados e a tirar pleno partido do seu potencial, tanto individualmente como em equipa", festeja o diretor desportivo Vincent Mannaert.

"É uma grande honra tornar-me selecionador da Bélgica. Quero agradecer à Federação Real Belga de Futebol pela confiança que deposita em mim. A Bélgica dispõe de excelentes jogadores e de um enorme potencial. Juntamente com a minha equipa técnica, quero construir uma equipa disciplinada e ambiciosa, que tenha a coragem de medir forças com os melhores dos melhores", reage Van Bommel à sua nomeação como selecionador. 

"O sucesso nunca é garantido, mas o trabalho árduo, a honestidade e a dedicação sim. Faremos tudo para fazer esta equipa crescer todos os dias e deixar o povo belga orgulhoso. Estou ansioso por conhecer os jogadores, a equipa técnica e os adeptos, e por começar juntos este novo capítulo", acrescenta o treinador limburguês.

Boudewijn Zenden, Maarten Martens e Reinier Robbemond vão assistir Van Bommel na seleção belga. Martens ainda esteve em atividade na época passada como treinador principal do AZ.

Van Bommel começa oficialmente o seu trabalho na Bélgica a 15 de agosto. Em setembro, já se seguem jogos contra, entre outros, a França, na Liga das Nações. 

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