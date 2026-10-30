Reações de choque no FC Groningen após o fiasco na primeira fase da Copa da Holanda Eurojackpot. A equipe do técnico Dick Lukkien não foi páreo para o FC Emmen na quinta-feira, no Euroborg. Com a vitória por 2 a 0, o Emmen manteve vivo o sonho na Copa.

"Foi simplesmente desastroso da nossa parte", lamentou o capitão Thijmen Blokzijl após a partida, em entrevista à ESPN. "Isso não pode acontecer conosco de jeito nenhum. Contra o Emmen, em casa. A Copa é uma competição importante para nós, então é uma pena enorme."

Blokzijl ficou muito abalado com os erros do Groningen na partida em casa pela Copa. "Acho que hoje todo mundo entregou algumas bolas e você fica pensando: 'Como isso é possível?'. Não parecíamos nós mesmos."

"Estou morrendo de vergonha. Não podemos ser eliminados da Copa", lamentou Lukkien diante das câmeras da RTV Noord. "Ao mesmo tempo, sei que esses jogadores dão tudo de si. Hoje à noite, não foi suficiente. Mas vamos dar uma resposta no domingo. Podem ter certeza disso."

"Não podemos voltar atrás. É simples assim. E temos que lidar com isso. É o que vamos fazer", disse o treinador derrotado, que receberá o Sparta Rotterdam no domingo, no Euroborg.

Thom van Bergen ficou abalado com a reação dos torcedores do Groningen. "Tenham vergonha, tenham vergonha!", gritaram das arquibancadas enquanto os jogadores agradeciam à torcida pelo apoio durante a partida pela Copa.

"Achei estranho e desagradável. Demos nossa volta pelo campo e aplaudimos os torcedores, mas aquilo, claro, não foi agradável. Até porque acho que nos esforçamos bastante. E também sei que foi uma reação do momento e que todas aquelas pessoas têm o Groningen no coração", declarou o atacante, segundo o Dagblad van het Noorden.

Lukkien compreende até certo ponto a reação de Van Bergen. "Thom é um garoto que se entrega de corpo e alma. Quando algo assim acontece, ele se sente atacado. Isso também tem a ver com a idade. Ele ainda precisa aprender que a torcida tem o direito de se manifestar."