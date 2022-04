Van Basten: "Melhor ver Netflix do que assistir ao Atleti jogar"

Quase uma semana se passou, mas as críticas continuam a chover sobre a abordagem usada por Diego Pablo Simeone durante a visita do Atlético ao Manchester City no duelo que abriu as quartas de final. O técnico argentino optou por um esquema conservador para tentar evitar a contundência ofensiva dos homens de Guardiola e que parece ter sido desgostoso no mundo do futebol , apesar de o objetivo de chegar vivo no retorno do Metropolitano ter sido alcançado após perder pelo placar mínimo.

Jurgen Klopp, Xavi Hernández, Ralf Rangnick ou Robbie Fowler já foram sinceros durante esta mesma temporada sobre um 'Cholo' que não sai de sua linha de trabalho e que dificilmente ouve uma palavra ruim sobre outro treinador, mas as críticas se intensificaram mais, se possível, após a partida da Etihad.

Nesta mesma semana foi o italiano Arrigo Sacchi, que também foi treinador do Atlético em 98/99 e não terminou a época com a equipa sem passar a meio da tabela, que a definiu como " catenaccio dos anos 60, uma ideia antiga". Precisamente o craque do Milan que conquistou a dupla coroa no final dos anos 80, Marco Van Basten, foi o último grande nome a se juntar à lista de detratores de Simeone.

O ex-atacante holandês, vencedor da Bola de Ouro em 1988 e 1989, chegou a sugerir que o impedimento fosse abolido (essencial no esquema defensivo de Sacchi no Milan com Baresi, Maldini, Tassotti e Costacurta) para evitar essas abordagens na grama no "Sky Sports" há poucos dias: "O futebol também é possível sem impedimento. Uma organização de futebol como a FIFA deve começar a pensar em maneiras de tornar o futebol divertido, que manterá o mundo funcionando. Com esse estilo de futebol não há diversão nenhuma.

Depois disso, Van Basten voltou a denunciar o jeito Atlético de Simeone de jogar em palavras ao "Ziggo Sport", televisão holandesa onde continuou sua linha crítica contra os rojiblancos: "O que o Atlético está fazendo é legal, é permitido, mas eu estou surpreso que haja uma equipe com até dez jogadores atrás da bola durante os 90 minutos e que eles só tentem não sofrer gols do rival ", disse o ex-jogador, que deixou claro que não é um fã fiel do a equipe Colchonera: "Faria mais sentido alguém mudar de canal e ir assistir Netflix ou algo assim quando o Atlético joga."

Por fim, Van Basten falou sobre os dois jogadores mais ofensivos dos onze que Simeone trouxe contra o Manchester City, João Félix e Griezmann: "Não há ninguém para culpar porque um treinador pode escolher jogar assim, simplesmente não é agradável ver dois jogadores como eles jogando na defesa durante os 90 minutos completos."