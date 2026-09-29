The Athletic revelou há poucos dias que o ManCity foi considerado culpado em 114 das 115 acusações relacionadas a violações das regras financeiras e das diretrizes de Fair Play Financeiro da Premier League. Além de perda de pontos e uma multa pesada, também não estariam descartados vários rebaixamentos forçados. Diz-se que as punições draconianas dificilmente poderão ser evitadas.

Que títulos conquistados também sejam cassados supostamente também está no campo do possível. Haveria argumentos consistentes para que todos os resultados do ManCity entre 2009 e 2018 (objeto da investigação) sejam declarados nulos e sem efeito.

No programa talkSPORT Breakfast, Mills, que também vestiu a camisa dos Skyblues por cinco anos, comentou agora as acusações. Na visão dele, o City deveria receber uma punição draconiana.

"Para cada temporada em que eles trapacearam, deveria ser imposta a eles uma enorme perda de pontos em cada temporada futura. Então, se eles trapacearam por nove anos, deveriam perder 20 pontos em cada uma das próximas nove temporadas. Vamos ver do que eles ainda serão capazes depois disso", disse Mills.

Já um simples rebaixamento forçado para a segunda divisão, por outro lado, não o agrada. Afinal, o clube dispõe de recursos financeiros suficientes para voltar à elite após apenas um ano na divisão de baixo e brigar imediatamente na parte de cima da tabela.

"Acabei de ouvir de um torcedor: 'Isso seria ótimo para a segunda divisão'. Não, não seria. O City subiria de volta imediatamente, o que significa que, em vez de duas vagas para o acesso (automático) (da Championship), apenas uma estaria disponível." Nem financeiramente isso valeria a pena para os times da segunda divisão. "Você joga contra o Manchester City apenas duas vezes na temporada, então não vai obter receitas enormes."

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Como a Premier League vai decidir sobre o Manchester City?

Como a liga decidirá no fim das contas ainda está por ser visto. "Não existe um sistema justo e equitativo, porque isso remonta muito atrás, e vai ser muito, muito difícil, porque outros clubes então vão reclamar que foram prejudicados e rebaixados. Como isso deve ser resolvido?", acredita Mills

Como relata o The Athletic, vários clubes da Premier League já acionaram há algum tempo advogados de ponta para examinar possíveis reivindicações no âmbito do processo contra os Skyblues. Em termos simples: caso sejam constatadas desvantagens, esses clubes teriam direito a indenizações compensatórias, na casa dos milhões. Segundo o Sun, a soma poderia chegar a impressionantes 616 milhões de euros.

Os clubes, porém, só poderiam tomar medidas legais após a conclusão do processo de apelação. É de se esperar que o ManCity recorra. Segundo o Guardian, o processo ainda pode se arrastar por meses ou até anos.