"Vamos vendê-lo para outro time"... O Atlético de Madrid dá um golpe no Barcelona em relação a Julián Álvarez

O Barcelona sofreu mais um revés em sua tentativa de contratar o atacante argentino Julián Álvarez durante a janela de transferências de verão, depois que o Atlético de Madrid manteve sua posição de se recusar a vender o jogador ao rival catalão, apesar do desejo deste último de vestir a camisa do “Blugrana”.

O jornal espanhol “Marca” informou que o Barcelona ainda considera Julián Álvarez sua principal prioridade no mercado de transferências, mas decidiu adiar sua ação decisiva para depois do término da participação da seleção argentina na Copa do Mundo de 2026, respeitando a concentração do jogador durante as fases eliminatórias.

Embora o Barcelona mantenha a esperança de concretizar a negociação, a posição do Atlético de Madrid permanece inalterada: o clube pretende abrir as portas para a saída do jogador caso receba uma oferta adequada, mas se recusa categoricamente a permitir sua transferência para o Barcelona.

O jornal confirmou que os dirigentes do Atlético informaram às pessoas próximas ao caso que estão dispostos a vender Julián Álvarez, mas para outro clube e não para o Barcelona — uma posição que pode complicar a negociação e forçar o clube catalão a buscar soluções alternativas caso a recusa persista.

Espera-se que Álvarez se reúna com a diretoria do Atlético de Madrid após o término da Copa do Mundo, a fim de definir seu futuro de forma definitiva, especialmente porque o jogador já havia dado a entender que sua saída seria a melhor opção para todas as partes, além de ter afirmado anteriormente que a diretoria do clube havia prometido facilitar sua saída caso ele assim desejasse.

Por outro lado, o Barcelona mantém a calma, já que a diretoria decidiu não iniciar uma nova rodada de negociações antes do fim da campanha da Argentina na Copa do Mundo, mas lançará o que o jornal descreveu como “o último ataque” assim que o torneio terminar, em uma tentativa final de convencer o Atlético de Madrid a mudar sua posição.

O presidente do Barcelona, Juan Laporta, havia confirmado recentemente o desejo do clube de contratar o atacante argentino, ao afirmar: “Esperamos realizar os sonhos dos jogadores que querem se juntar ao Barcelona”, em uma referência interpretada pela mídia espanhola como uma mensagem direta a Julián Álvarez.

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