Arsenal é surpreendido antes de viagem decisiva a Anfield
O sonho do Arsenal na Copa da Liga Inglesa chegou ao fim de forma surpreendente na noite de quarta-feira, quando o time foi eliminado pelo Fleetwood Town. Apesar de Viktor Gyokeres ter marcado para empatar após o gol que abriu o placar logo no início para o modesto clube da League Two, a equipe do norte de Londres não conseguiu fazer o gol da vitória no tempo regulamentar e acabou derrotada por 5 a 3 na disputa de pênaltis. O Arsenal tem pouco tempo para lamentar a eliminação, já que se aproxima um confronto decisivo com o Liverpool pela Premier League.
Arteta sabe que sua equipe precisa superar rapidamente esse revés para manter o embalo na liderança da tabela. “Agora precisamos aceitar o golpe. Estamos fora da competição e também muito tristes por todas as pessoas que vieram aqui assistir ao jogo. Eu queria dar a vitória a elas. Agora precisamos nos recuperar e nos preparar para Anfield”, disse Arteta ao site oficial do clube.
Retribuir o apoio da torcida que viajou
Quase 1.000 torcedores do Arsenal fizeram uma longa viagem para apoiar a equipe, e o técnico percebeu o incentivo vindo das arquibancadas. Apesar do resultado ruim, os torcedores permaneceram para demonstrar seu apreço pelos jogadores, e Arteta está determinado a retribuir essa lealdade com uma grande atuação na próxima partida. O jogo marcou o início de uma sequência difícil de três partidas consecutivas fora de casa, o que torna uma reação positiva contra o Liverpool ainda mais importante para os objetivos do clube na temporada.
Ao falar sobre a dedicação da torcida, Arteta convocou a equipe a reagir antes do fim de semana. “Eles estão sempre conosco. Isso é inquestionável. Depois do jogo, demonstraram seu apreço pela equipe, e vamos tentar deixá-los muito felizes contra o Liverpool”, afirmou.
Arteta se recusa a culpar jogadores pelo esforço
O resultado no estádio Highbury representa uma das noites mais decepcionantes da passagem de Arteta pelo clube e deixa o líder da Premier League diante de uma oportunidade perdida de conquistar um título. O técnico espanhol fez questão de reconhecer o feito do adversário, ao mesmo tempo que expressou profunda decepção com o resultado final. Arteta se recusou a atribuir a derrota à falta de esforço de seus jogadores.
“Obviamente, é um dia muito triste para nós. Não há nada a criticar nos jogadores em termos de atitude, empenho e determinação para jogar a partida que precisávamos jogar. Mas, obviamente, sofremos aquele gol muito ruim logo no início e demos confiança a eles”, explicou o técnico.
Jogos decisivos se aproximam antes da pausa para as seleções
Empatado com o Manchester City na liderança da Premier League, o Arsenal está determinado a manter o embalo nas competições nacionais quando enfrentar o Liverpool. O calendário exigente não dá trégua aos comandados de Arteta: logo após esse confronto de grande importância, a equipe viajará para enfrentar o Slavia Prague pela Champions League em um jogo no meio da semana. O Arsenal encerrará a sequência rigorosa de volta ao Emirates Stadium, onde enfrentará o Hull City em busca de uma vitória importante em casa, pouco antes da pausa das competições de clubes da primeira divisão para os jogos de seleções de novembro.