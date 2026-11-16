“Vamos parar de dizer que falta talento ao futebol italiano”: Massimiliano Alvini, técnico do Frosinone, rebate críticas após receber a Panchina d'Argento

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O técnico do Frosinone, Massimiliano Alvini, pediu que parem de dizer que falta talento jovem ao futebol italiano e afirmou que “não falta, de forma alguma”. Vencedor da Panchina d'Argento de 2025-26, ele tem dado oportunidades a jovens italianos no ótimo início de sua equipe na Serie A, mas insiste que evitar o rebaixamento continua sendo seu único objetivo para toda a temporada.

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Alvini recebe a Panchina d'Argento em Coverciano

Alvini foi anunciado na segunda-feira como vencedor da Panchina d'Argento de 2025-26, prêmio concedido ao melhor técnico da Serie B. A premiação reconheceu seu trabalho ao levar o Frosinone ao acesso direto na temporada passada, encerrando um período de dois anos na segunda divisão. Cristian Chivu, da Inter, recebeu o prêmio principal, a Panchina d'Oro, como melhor técnico da Serie A .

Em Coverciano, durante um evento acompanhado pelo Football Italia, Alvini disse: “É um reconhecimento muito bom, especialmente por vir dos meus colegas. Tivemos um início inesperado, mas ele precisa fazer parte de uma trajetória mais longa. É só o começo, temos que continuar avançando.”

Alvini defende os jovens talentos italianos

Alvini tem recebido muitos elogios por confiar em jovens jogadores italianos no Frosinone nesta temporada. Ele deu espaço a promessas formadas no país na primeira divisão e está convencido de que há muitas outras a serem descobertas pelo país.

“Há muitos com um futuro promissor”, afirmou. “O fundamental é que esses jovens jogadores tenham vontade de melhorar e trabalhem duro dia após dia. É isso que precisam fazer. Vamos parar de dizer que falta talento ao futebol italiano. Não falta, de forma alguma.”

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Frosinone mantém a permanência como único objetivo

O Frosinone teve um retorno impressionante à Serie A. A equipe ocupa o sexto lugar na tabela, à frente da Juventus e a apenas quatro pontos da zona de classificação para a Champions League, mas Alvini não quer que ninguém se empolgue demais.

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“Neste momento, seria um erro pensar em qualquer coisa que não seja evitar o rebaixamento. Nosso principal objetivo é permanecer na divisão”, disse. “Quando alcançarmos essa meta, poderemos começar a construir uma base mais sólida e buscar coisas maiores. Mas, agora, falar de qualquer coisa que não seja a permanência é contraproducente.”

Frosinone encara o Milan em San Siro

Depois da pausa para os jogos das seleções, o próximo compromisso do Frosinone será uma difícil visita ao Milan em San Siro.

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“Temos que jogar do nosso jeito, sem desrespeitar os adversários, e tentar ditar o ritmo da partida”, afirmou Alvini. “Sabemos que vamos enfrentar uma equipe forte, com jogadores de alto nível, mas é preciso sempre buscar colocar em prática a própria filosofia em campo.”