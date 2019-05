"Vamos nessa!" - Bernardo coloca Champions League na mira do Man City

Além das palavras do português, rolou uma grande comemoração dos quatro títulos da equipe, confira!

Durante as comemorações do título inglês do , Bernardo Silva declarou que ele e seus companheiros de equipe estão de olho na próxima edição da .

“Obrigado a todos”, disse. “Na próxima temporada, nós voltaremos tentando ganhar mais títulos. Muito trabalho duro foi colocado aqui. Estamos muito cansados! Foi uma temporada longa, mas com quatro troféus (Premier League, Copa da , Inglesa e ) para toda a equipe e elenco, foi incrível”.

“Com certeza, queremos fazer melhor, tentar conquistar troféus europeus também – é o que estamos sentindo falta. Os torcedores precisam exigir mais de nós. Taças da Europa – precisamos disso. Vamos nessa!”, acrescentou.

O jogador português foi nomeado o Jogador da Temporada pela equipe, que se consagrou tricampeã seguida do campeonato.

O português Bernardo Silva foi eleito o melhor jogador do Manchester City na temporada. pic.twitter.com/cqUt4xYPvI — Flavio Kavalo (@FlavinhoKavalo) May 20, 2019

Silva desfrutou de uma ótima campanha como titular, vaga que manteve durante toda a campanha, mesmo com a chegada de Riyad Mahrez, destacando-se em diversos papéis diferentes, inclusive quando substituiu Kevin De Bruyne no meio-campo.

A boa performance do meia contribuiu para a conquista das quatro taças do time na temporada, sendo a última delas a - na qual venceram com um incrível placar de 6 a 0 sobre o no último sábado (18), um recorde da competição.

Já nsta segunda-feira (20) os jogadores do City saíram às ruas de Manchester para celebrar os quatro troféus conquistados na campanha, e rolou até pegadinha!

Gente os cara do Manchester City deixaram cair o troféu da Premier League de cima de um prédio!

hahahahahahahah

AHAHHAHAUAHUAHAUHAHAHAHUHAHUAU pic.twitter.com/wUb6Cr5xVr — Rodrigo Corleone🦊 (@corleoneRodrigo) May 20, 2019

A taça quebrada foi uma brincadeira, mas vamos combinar que o Aguero ficou um pouquinho assustado!

Além dos jogadores, foi o momento de Pep Guardiola brilhar! E não somente comemorando, mas dançando também.

Pep Guardiola na festa da comissão técnica do Manchester City, só no passinho! Hahahahahahahaha pic.twitter.com/vLhFHOtoOH — Liberta Depre (@liberta__depre) May 20, 2019

Sobrou comemoração até para o roupeiro do clube, que mandou um “peixinho” no vestiário.

O AFC Flyde vencedor do Troféu FA quis mostrar que o Manchester City não é o único com um roupeiro surfista!#AFCFylde pic.twitter.com/c2qyaQUtM6 — Fut Global (@FutGlobal2) May 20, 2019

Veja mais imagens do desfile de comemoração:

@ManCity couldn’t be any prouder to be a blue loved seeing my team celebrating today well done boys you deserve it 🏆💙👏🏽 pic.twitter.com/frHMIDmmK4 — Ethne (@ethnesyers90) May 20, 2019

The Manchester City players certainly enjoyed their day of celebrations 🍻🤪 pic.twitter.com/wcNJWfseCS — Goal (@goal) May 20, 2019

My shades weren’t the only shiny thing in Manchester today .... got to take in the @ManCity trophy parade for @espnfc and well, it was lit. #ESPNFC #MCFC pic.twitter.com/s6XlyZf5Bk — Alexis Nunes (@alexisenunes) May 20, 2019

Proud to be a Blue, proud to be a Mancunian. Proud to stand in our city.#ManchesterCity #parade #proud



We are bees 🐝, we are strong 💪 and we are built from loyalty. pic.twitter.com/5QzgMs9oNu — Carl Gee (@CarlStevenGee) May 20, 2019

The squad 🔵 got a lil smile and wave of David 💙 @ManCity pic.twitter.com/2Lkq7wzgwq — Fae (@Fae36553524) May 20, 2019

Manchester City Football Club pic.twitter.com/VAbm1P4QLL — YourMCFC (@YourMCFC) May 20, 2019

Por fim, rolou o discurso de despedida de Kompany após a conquista da , no vestiário. O jogador deixa o time após 11 temporadas para assinar com o , da , clube que o revelou e onde atuará como jogador-treinador.