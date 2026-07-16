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“Vamos morrer por ele”... Jogador argentino desaba por causa de Messi

L. Messi
G. Simeone
Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
Argentina
England
EUA

Um líder inspirador para todos

Juliano Simeone, jogador da seleção argentina, revelou a magnitude da influência que Lionel Messi exerce no elenco do “Tango”, depois de se mostrar visivelmente emocionado ao falar sobre o capitão de seu país após a classificação para a final da Copa do Mundo de 2026.

A Argentina se classificou para a final após vencer a Inglaterra por 2 a 1 na semifinal, marcando um confronto com a Espanha em uma partida muito aguardada no próximo domingo.

Simeone disse em declarações à imprensa: “Na verdade, isso me emociona muito e me deixa comovido... Leo tem 39 anos, já conquistou tudo e possui, de fato, tudo o que qualquer jogador de futebol pode sonhar em sua carreira; mesmo assim, ele continua lutando em campo”.

E acrescentou: “Por isso, o que resta para nós, como jogadores, e o que devemos fazer, é dar tudo de nós em campo, correr e nos dedicar ao máximo por ele, correr pela Argentina inteira... Estamos realmente muito felizes”.

Leia também... Messi explode: “Ninguém nos bajulou... e que se irrite quem quiser!”

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As declarações de Simeone refletem o grande ânimo que vive a seleção argentina liderada por Messi, já que os jogadores veem seu capitão como a principal fonte de inspiração dentro da equipe, especialmente agora que ele está prestes a disputar mais uma final em sua carreira internacional.

Muitos consideram que as palavras do filho do técnico Diego Simeone resumem a relação especial entre Messi e seus companheiros, depois que o veterano astro se tornou um símbolo de luta em campo, apesar da idade avançada e de já ter conquistado todos os títulos possíveis.

Messi se prepara para liderar a Argentina na final da Copa do Mundo contra a Espanha, buscando manter o título mundial conquistado na última edição, enquanto seus companheiros esperam dar o máximo de si para escrever um novo capítulo na história do “tango”.

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