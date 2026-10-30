A Federação Internacional de Automobilismo quer impor sanções mais duras no combate ao ódio digital e anuncia que usará inteligência artificial para identificar os autores de ataques, mesmo quando forem publicados anonimamente.

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, disse: "Se essas ameaças vierem de um fã, ele será expulso. Se vierem de um membro da imprensa, ele será expulso. Temos os meios para isso. E, se os autores desses ataques se esconderem anonimamente na internet, vamos identificá-los com a ajuda da inteligência artificial."

O caso tem como pano de fundo uma disputa entre companheiros de equipe na pista durante o Grande Prêmio da Espanha, em 13 de setembro. No circuito de Madri, Gasly, de 30 anos, estava à frente de seu companheiro Franco Colapinto. Embora o argentino de 23 anos estivesse em uma velocidade maior e tivesse pedido por rádio que Gasly lhe cedesse a posição, o francês recusou e insistiu em seguir seu próprio plano de corrida.

Isso provocou uma onda de indignação na internet, sobretudo entre torcedores argentinos. A intensidade das reações levou o próprio piloto a se manifestar: "Sei que, como atleta de alto nível, estou sob os olhos do público. Sempre foi assim. Mas as ameaças e os ataques atuais passam de todos os limites. Principalmente quando são dirigidos a membros da minha família, à minha namorada ou a outras pessoas próximas a mim. Isso é completamente inaceitável."

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Chefe da Alpine anuncia: argentinos não terão mais entrevistas

Como consequência, o dirigente da Alpine Flavio Briatore anunciou que não concederá mais entrevistas a jornalistas argentinos. Colapinto, por sua vez, pediu a seus fãs que parem de ameaçar seu companheiro de equipe.

Para Ben Sulayem, essa atitude deveria servir de exemplo para todos os pilotos: "Os pilotos têm fãs. E os pilotos podem dizer que não querem esses fãs quando eles fazem ameaças a outros pilotos."

O presidente da FIA citou um episódio recente para mostrar as graves consequências que esses ataques já tiveram para pessoas do meio: "Tínhamos uma comissária de corrida que recebeu ameaças de estupro e morte. No fim, ela concluiu que não valia a pena e foi embora."