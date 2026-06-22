Fahd Al-Harifi, astro do Al-Nassr e ex-jogador da seleção saudita, demonstrou pessimismo quanto às chances da “Verde” continuar sua trajetória na Copa do Mundo de 2026, após o tropeço diante da Espanha na segunda rodada da fase de grupos.

A seleção saudita havia começado o torneio com um empate valioso contra o Uruguai por 1 a 1, antes de sofrer uma derrota pesada para a Espanha por 4 a 0, o que prejudicou sua posição na tabela de classificação antes da rodada decisiva.

Al-Harifi afirmou, em declarações ao programa “Dorina Ghir”, que ainda espera ver a seleção saudita na próxima fase, ressaltando que a classificação, de qualquer forma, será considerada positiva, seja pelo segundo lugar ou entre as melhores equipes que ficarem em terceiro lugar.

Apesar disso, o lenda do Al-Nassr admitiu que não se sente suficientemente otimista em relação às chances da Seleção Verde, explicando que sua análise atual do cenário do grupo não é favorável à seleção saudita.

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Al-Harifi disse: “Prevejo que a Espanha ficará na liderança do grupo, seguida por Cabo Verde e Uruguai, e nós ficaremos em último lugar no grupo”.

Ele esclareceu que esse cenário não reflete o que ele pessoalmente deseja, mas é apenas uma análise técnica da realidade atual, após os resultados das duas primeiras rodadas da competição.

Al-Harifi concluiu sua fala enfatizando que o futebol não reconhece previsões antecipadas, expressando sua esperança de que os jogadores da Seleção Saudita consigam reverter a situação e recuperar suas esperanças no próximo confronto, a fim de dar continuidade ao sonho da Copa do Mundo e evitar a eliminação precoce do torneio.