Compartilhar Siga GOAL no Google

Valdas Dambrauskas, técnico do Sabah, do Azerbaijão, elevou o nível de ambição de sua equipe antes do aguardado confronto contra o Barcelona na Champions League.

Publicidade

O treinador afirmou que seus jogadores não vão se contentar em aproveitar o evento histórico e que entrarão em campo em busca da vitória, expressando sua crença na capacidade do futebol de produzir surpresas e escrever histórias extraordinárias, quando as equipes se enfrentarem na quarta-feira, na capital, Baku.

Em entrevista antes do confronto, o treinador lituano falou sobre sua preparação psicológica para a aguardada partida. Questionado se a insônia o persegue antes de um dos jogos mais importantes de sua carreira como técnico, respondeu com franqueza: "Às vezes não consigo dormir por causa da ansiedade antes de jogos do Campeonato Azerbaijano, especificamente. Já jogos como este, na Champions League, simplesmente temos que aproveitar".

Apesar de destacar a importância de aproveitar o confronto com uma equipe do tamanho do Barcelona, Dambrauskas ressaltou que isso não significa abrir mão da ambição competitiva, explicando que sua equipe disputa cada partida com o objetivo de vencer, independentemente do resultado esperado ou da força do adversário.

Ele também convocou a torcida do Sabah a comparecer em grande número e lotar as arquibancadas para apoiar os jogadores neste confronto excepcional, que representa uma oportunidade de mostrar a capacidade da equipe diante de um dos principais clubes da Europa.

Publicidade Publicidade

A partida tem importância especial para o clube azerbaijano, já que a capital, Baku, recebe um duelo histórico contra o Barcelona. Isso levou o treinador a enviar uma mensagem direta aos torcedores, afirmando que o evento não diz respeito apenas aos jogadores e à comissão técnica, mas representa uma grande ocasião para a cidade e para os torcedores da equipe.

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

"Acho que é um grande jogo para os torcedores, para nós, para os jogadores e para a comissão técnica. Então, vamos aproveitar juntos, acreditar e dar tudo o que temos, nós em campo e vocês nas arquibancadas, e vamos ver o que pode acontecer", disse.

Em sua mensagem motivacional, o treinador acrescentou que o futebol nem sempre obedece às previsões e pode dar às equipes menos cotadas a chance de criar momentos extraordinários: "Às vezes o futebol escreve histórias incríveis. Vamos lá escrever uma delas na quarta-feira", em referência ao seu desejo de aproveitar o confronto para conseguir um resultado inesperado diante do gigante catalão.

Publicidade

Por sua vez, Timo, jogador do Sabah, não escondeu a ambição de surpreender o Barcelona, garantindo que sua equipe não entrará em campo com mentalidade de rendição diante do nome ou da história do adversário.

"Sei que o que estou dizendo pode parecer loucura, mas quero vencer. Por que não?", afirmou o jogador, demonstrando grande empolgação para o confronto, que descreveu como algo parecido com um sonho, embora queira encará-lo como uma partida de futebol normal.

Publicidade

O jogador explicou que enfrentar o Barcelona ainda parece inacreditável para ele, mesmo quando fala sobre isso com familiares e amigos, acrescentando que assimilar a ideia de jogar contra a equipe catalã não é fácil, como se falar sobre a partida ainda estivesse mais próximo da fantasia do que da realidade.