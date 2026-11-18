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Lionel Scaloni prometeu proteger a promessa Nico Paz do peso das expectativas depois que o jovem marcou dois gols na goleada da Argentina sobre a Costa Rica. O técnico da seleção argentina aproveitou a ocasião para destacar a ascensão da nova geração de talentos do país, enquanto a era pós-Lionel Messi começa a ganhar forma.

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Scaloni promete proteger Nico Paz

A Argentina encerrou seu calendário de 2026 de forma arrasadora, goleando a Costa Rica por 7 a 0 no Estádio Mario Alberto Kempes. Em meio à goleada de sete gols, porém, foi o promissor Paz, de 22 anos, quem roubou a cena. O jovem marcou dois gols de forma espetacular, consolidou-se como peça central do novo meio-campo de Lionel Scaloni e mostrou estar mais do que pronto para liderar a próxima geração de talentos da Argentina.

Apesar da atuação brilhante, Scaloni tratou de manter seu jovem talento com os pés no chão. O técnico campeão do mundo elogiou a combinação de garra e habilidade de Paz, mas insistiu que o meio-campista ainda pode render mais. "É um jogador que pode dar ainda mais. Hoje fez uma partida muito boa, como no outro dia. Quando precisa ser duro, entra em confronto, e, quando precisa jogar, também joga. Vamos cuidar dele. Estamos muito felizes com ele", disse o treinador, segundo o La Nacion.

O coletivo da Argentina acima do brilho individual

Além do brilho individual, Scaloni procurou conter as expectativas em torno de Paz . O técnico insistiu que a promessa deve se concentrar em se integrar à equipe argentina, em vez de tentar decidir uma partida sozinha. Embora reconheça o talento individual inegável do jovem e seus momentos de genialidade, o treinador campeão do mundo deixou claro que as jogadas individuais devem servir, antes de tudo, ao coletivo.

"Ele não vai resolver a partida sozinho; tem lampejos como os de hoje, e o que faz é ajudar a equipe. E isso é o importante: primeiro a equipe, depois o indivíduo. Se o melhor jogador da história entendeu isso e precisou de seus companheiros para vencer, como os mais jovens não vão precisar deles?", afirmou.

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Paciência com Franco Mastantuono

Paz não foi o único adolescente a roubar a cena: Franco Mastantuono também marcou dois gols depois de entrar no intervalo. Apesar do impacto imediato, Scaloni pediu ao público argentino que tenha paciência com o desenvolvimento da promessa do River Plate. O treinador está claramente concentrado na evolução a longo prazo de seus jovens talentos, e não em resultados imediatos, enquanto eles se integram à equipe principal.

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"Franco é um daqueles com quem temos de ir passo a passo. Acalmá-lo. E estou convencido de que temos de ajudá-lo e ele será um grande jogador", explicou Scaloni.

De olho no ciclo de 2030

Ao fazer um balanço de um ano de transição, Scaloni demonstrou orgulho da identidade mantida por sua equipe. Embora a Argentina não tenha conseguido manter o título mundial, o técnico acredita que a ligação com os torcedores continua tão forte quanto sempre foi. Ele destacou que a recepção calorosa em Córdoba mostrou que os torcedores ainda amam a seleção, mesmo sem ela ter conseguido trazer o troféu para casa desta vez.

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"Estou satisfeito por ter feito um bom trabalho e por sempre ter tentado ser protagonista, independentemente de termos vencido ou não. A seleção sempre tenta ter uma identidade, e é isso que nos enche de orgulho", concluiu.