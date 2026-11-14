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O atacante Julian Alvarez, do Atlético de Madrid, afirmou que a Argentina continuará trabalhando duro sob o comando do técnico Lionel Scaloni, apesar da derrota por 2 a 1 para o Uruguai em amistoso na sexta-feira. Em sua primeira partida desde que o capitão Lionel Messi encerrou a carreira na seleção, no mês passado, a equipe da casa foi superada pelos visitantes de Diego Forlan em La Bombonera.

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Atacante marca em Buenos Aires

Alvarez balançou as redes no segundo tempo, em Buenos Aires, mas seu gol não foi suficiente para evitar a derrota da vice-campeã da Copa do Mundo de 2026 diante de um público reduzido em casa. Após a emocionante vitória de despedida de Messi, de 39 anos, sobre o Benin no mês passado, depois de 126 gols em 208 partidas pela seleção, a Argentina teve dificuldades para superar a defesa visitante, bem organizada. No fim, o Uruguai resistiu e garantiu ao novo técnico Forlan sua terceira vitória no comando.

Atacante comemora continuidade da comissão técnica

Apesar do resultado decepcionante, o elenco chegou à janela de jogos internacionais de novembro animado com a notícia de que Scaloni e sua comissão técnica haviam assinado uma prorrogação de contrato para continuar à frente da seleção enquanto uma nova geração assume o lugar dos veteranos que marcaram uma era repleta de títulos.

Ao falar com emissoras após o apito final sobre seguir o exemplo deixado pelos ídolos que se despediram da equipe, Alvarez disse: “Vamos continuar trabalhando. Aprendemos e crescemos durante esses anos com pessoas que deram tudo pela seleção; tentamos seguir esse exemplo e dar o exemplo.”

Sobre a reação do vestiário à permanência do treinador, o atacante acrescentou: “Scaloni nos disse que eles continuariam, e isso nos dá confiança e alegria.”

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Bolas paradas em rápida sequência castigam os donos da casa

No primeiro tempo sem gols, Exequiel Palacios deu sustentação ao meio-campo atrás de Enzo Fernandez e Alexis Mac Allister, com Nico Paz e Thiago Almada abertos pelas pontas. O goleiro uruguaio Cristopher Fiermarin impediu os gols de Alvarez e Paz, enquanto Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta e Darwin Nunez ajudaram os visitantes a se firmar na partida.

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Scaloni colocou Matias Soule no lugar de Palacios no intervalo, mas uma falta cobrada por De Arrascaeta pelo lado esquerdo e um desvio de Nunez causaram confusão na defesa: o corte de cabeça de Lisandro Martinez rebateu na cabeça de Leonardo Balerdi e resultou em gol contra.

Pouco depois de Geronimo Rulli impedir o gol de Nunez aos 52 minutos, o escanteio cobrado por De Arrascaeta na sequência bateu em Maxi Araujo na primeira trave, ganhou altura e entrou no gol, fazendo 2 a 0 enquanto o Uruguai explorava o espaço deixado por Palacios.

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Reação no fim não é suficiente

Em busca de uma reação, Scaloni colocou Gianluca Prestianni no lugar de Almada. Depois, Fiermarin levou a melhor em um duelo cara a cara com Paz após passe de Soule. Aos 72 minutos, Fernandez inverteu o jogo para Prestianni cruzar, e Alvarez marcou com uma finalização rente à trave. Os laterais Agustin Giay e Roman Vega entraram nos lugares de Gonzalo Montiel e Medina para os 10 minutos finais, enquanto os donos da casa buscavam o empate. Alvarez, porém, desperdiçou outra chance nos acréscimos, e o Uruguai segurou a vitória antes dos últimos amistosos de novembro, na terça-feira.