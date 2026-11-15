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Erling Haaland deu pela primeira vez sua opinião sobre o processo financeiro em andamento contra seu clube, o Manchester City.

Após a partida da seleção da Noruega contra o País de Gales pela Nations League, na noite de sábado (3 a 1), em que marcou um gol e deu assistência para outro, o atacante foi questionado pela TV 2 Sport sobre a situação atual dos Citizens.

Ele respondeu: "É uma pergunta difícil para mim. Trata-se de uma disputa judicial." Haaland acrescentou que nem sequer vestia a camisa do City no período em que o clube é acusado de ter violado diversas regras financeiras: "Isso aconteceu apenas entre 2009 e 2018, então... Em 2009, acho que joguei pelo Bryne FK em 2010, 2011, 2012 e 2013. Vamos continuar?"

O caso, segundo Haaland, é uma questão "entre a Premier League e o Manchester City". "Isso será julgado por uma comissão. Devo responder a isso? Não sei. É um pouco difícil responder quando não sei muito sobre o assunto."

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Ele afirmou que não se debruçou sobre as acusações. "Estou concentrado em fazer meu trabalho pelo Manchester City, um clube com o qual assinei um contrato de cinco anos em 2022 e um contrato de nove anos e meio no fim de 2024." Haaland ressaltou ainda que continua "feliz" por ser jogador do Manchester City.

Getty Images

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De que o Manchester City é acusado no escândalo financeiro?

Em setembro, o Manchester City foi considerado culpado em 114 das 115 acusações de violação das regras financeiras no chamado "julgamento do século no futebol". As acusações dizem respeito às práticas comerciais dos proprietários bilionários do clube, de Abu Dhabi, que assumiram o City em 2008.

O Manchester City é acusado de 80 violações das regras financeiras entre 2009 e 2018, além de 35 infrações por falta de cooperação com uma investigação da Premier League.

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O caso envolve, entre outras coisas, e-mails supostamente trocados entre dirigentes de alto escalão do City. Eles indicariam que o clube inflou artificialmente as receitas de patrocínio da companhia aérea Etihad, controlada pelo governo de Abu Dhabi, e da empresa de telecomunicações Etisalat, ao declarar investimentos diretos do Abu Dhabi United Group como receitas regulares. Outros documentos sugeriram que o então técnico Roberto Mancini recebeu pagamentos não registrados oficialmente, disfarçados de honorários de consultoria de um clube de Abu Dhabi.

Ainda não se sabe qual punição o Manchester City poderá receber por isso. No pior cenário, os Skyblues provavelmente seriam rebaixados compulsoriamente da Premier League. Nesse caso, o futuro de algumas estrelas do clube poderia ser colocado em dúvida, inclusive o de Haaland.

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O clube, porém, entrou com um recurso, cujo processo deve se estender até janeiro de 2027, antes que uma decisão definitiva seja anunciada.