“Vamos conseguir nos comunicar”: Philipp Treu se anima com confronto de atmosfera fantasmagórica contra a Sérvia em estádio vazio, enquanto a Alemanha mira jogo decisivo em Berlim

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A próxima viagem da Alemanha a Belgrado pela Liga das Nações da Uefa terá uma atmosfera estranha e fria, sem torcedores nas arquibancadas. Embora muitos jogadores detestem a frieza das partidas sem público, o lateral do SC Freiburg Philipp Treu afirma que a Alemanha pode tirar proveito de um estádio vazio.

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Superando o silêncio em Belgrado

O ambiente no Stadion Rajko Mitic costuma ser um dos mais intimidadores do futebol europeu, mas a Alemanha encontrará um cenário muito diferente na noite de sexta-feira. Devido a uma punição da UEFA após incidentes discriminatórios, a partida será disputada com portões fechados, embora um número limitado de crianças menores de 15 anos tenha permissão para assistir ao jogo. Apesar da ausência de uma torcida da casa barulhenta, Treu acredita que o silêncio pode oferecer uma vantagem tática aos visitantes.

“É uma pena, claro, porque todo jogador quer atuar diante dos torcedores. Mas passamos por algo parecido durante a pandemia, então sabemos como é”, explicou Treu no site oficial da DFB. Ele observou que o estádio silencioso pode até ajudar na coordenação da equipe em campo. “Uma possível vantagem é que poderemos nos comunicar ainda melhor dentro de campo. Mas, no geral, essas circunstâncias não farão muita diferença para nós.”

À altura do desafio internacional

Para Treu, a chegada à seleção tem sido uma transição gratificante. Depois de já ter feito sua estreia, ele pôde ajudar outros recém-chegados, como Derry Scherhant, a se adaptar. Treu destacou a receptividade do elenco e afirmou que os jogadores mais experientes se esforçaram para tornar a adaptação de todos ao sistema de alta intensidade de Jurgen Klopp a mais tranquila possível.

“Antes de tudo, é uma honra incrível estar aqui. Algo que me ajudou muito no começo foi já conhecer vários jogadores, como Nico Schlotterbeck. Todos nos receberam muito bem, especialmente os mais experientes, que fizeram questão de conhecer os recém-chegados. Devemos um grande agradecimento a toda a equipe por ter facilitado tanto as coisas para nós. Tem sido muito divertido trabalhar com os companheiros. Como eu já havia passado duas semanas com o elenco, pude ajudar Derry a se adaptar”, acrescentou Treu.

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Evolução tática sob o comando de Jurgen Klopp

As exigências táticas impostas aos laterais nesta fase da seleção alemã requerem muita versatilidade e participação ofensiva. Treu apontou sua transferência para o Freiburg como o fator decisivo para sua convocação e citou a maior liberdade para atacar como um elemento importante de sua evolução. Ele quer levar o bom desempenho pelo clube para a seleção, tornando-se uma ameaça maior ao gol a partir das laterais da defesa.

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Sobre seu papel e a comunicação com os companheiros, Treu disse: “Sou naturalmente uma pessoa muito aberta e já estou tentando liderar pelo exemplo. É algo que também fiz nos meus clubes anteriores. Gosto de criar vínculos com os jogadores ao meu redor e, como lateral, me comunico muito em campo. Isso funcionou muito bem contra a Holanda, especialmente com Jonathan Tah. Nós nos comunicávamos o tempo todo e dávamos instruções um ao outro. Isso me dá confiança, e acho que os outros jogadores reagiram bem.”

Rumo a um confronto decisivo em Berlim

Há muito em jogo para a Alemanha nos últimos compromissos da fase de grupos da Liga das Nações. A equipe de Klopp ocupa uma posição delicada no Grupo A2, atrás de Grécia e Holanda. Uma vitória em Belgrado é considerada essencial para que a partida de segunda-feira, em Berlim, seja uma verdadeira decisão pela classificação. O elenco segue concentrado na tarefa que tem pela frente e não deixa que as circunstâncias incomuns na Sérvia desviem sua atenção do objetivo.

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“O grupo ainda está totalmente em aberto. Vamos enfrentar a Sérvia determinados a vencer para termos uma decisão em Berlim. Esse é o nosso foco agora. Sabemos que não será um jogo fácil na Sérvia, mas queremos ir até lá e conseguir um resultado positivo”, concluiu Treu.